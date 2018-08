Attacco a Londra, auto contro Parlamento: pedoni feriti/ Video, ultime notizie Westminster: un uomo arrestato

14 agosto 2018 Niccolò Magnani

Auto contro Parlamento a Westminster (Foto: Twitter Bbc)

È paura forte a Londra dove questa mattina, attorno alle 8.30 ore italiane un’auto ha sfondato le barriere a Westminster, davanti al Parlamento inglese, schiantandosi qualche metro più avanti in uno dei punti più controllati del Paese dopo il gravissimo attentato di Londra del 22 marzo 2017, proprio presso il Parliament Square vicino a Palazzo di Westminster. Secondo quanto riportato subito dai media inglesi, un uomo sarebbe stato arrestato dopo l’incidente-attacco, ancora infatti non è chiaro di che natura sia l’allarme scattato pochi minuti fa che immediatamente ha riportato alla mente degli inglesi quelle ore terribili di un anno e mezzo fa. Secondo le primissime informazioni avute dalla Bbc, ci sarebbero dei pedoni feriti durante l’uscita di strada dell’auto impazzita: un forte impatto che pare al momento non aver provocato vittime ma che evidentemente dovrà essere valutato con più calma nelle prossime ore per capire con più certezza cosa sia realmente successo attorno al Parlamento inglese.

SCOTLAND YARD: “UN UOMO ARRESTATO”

Lo schianto è avvenuto alle 7.37 locali, (8,37 italiane). Nelle zone circostante, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato approntato un cordone di sicurezza, spiega Repubblica. Scotland Yard e la Metropolitana Police of London hanno fatto sapere, confermando i rumors di stampa, che «un uomo è stato arrestato, incolume, dopo l’incidente avvenuto con le barriere del Parlamento». Non si hanno altre informazioni, anche se circolano alcune immagini della Bbc e di SkyNews che ritrarrebbero un uomo di colore, sulla quarantina, mentre viene arrestato dalla Polizia. In assenza di altre informazioni attendiamo maggiori conferme dalle autorità che al momento parlano solo di “diversi feriti” ma che non danno particolari e dettagli sull’uomo arrestato davanti a Westminster.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 agosto 2018

