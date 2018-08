BRIANZA, LADRI SI RIFUGIANO NELLA VILLA DI BERLUSCONI/ Scappano dai carabinieri e finiscono a casa di Silvio!

Brianza, ladri in fuga si rifugia nella villa di Berlusconi: è successo una sera di luglio. Scappavano dai carabinieri e hanno scavalcatoi cancelli: Silvio e Francesca Pascale erano in casa.

Silvio Berlusconi (LaPresse)

Avevano appena svaligiato un'abitazione della zona quando, per sfuggire alla cattura da parte dei carabinieri che erano al loro inseguimento, alcuni ladri in fuga hanno pensato bene di scavalcare la recinzione della villa che si sono trovati di fronte, senza sapere che quella era la residenza non di un uomo "qualunque", bensì di Silvio Berlusconi in persona. Sembra quasi l'inizio di una barzelletta, ma è il racconto di quanto accaduto una sera di fine luglio a Casatenovo, nella dimora di via San Gaetano di Rogoredo, nella Brianza lecchese, acquistata e completamente ristrutturata di recente dal leader di Forza Italia di cui ha fatto dono alla compagna Francesca Pascale. E il caso ha voluto, come riportato da La Repubblica, che i due fossero presenti all'interno della villa proprio mentre nel giardino si svolgeva questa scena a dir poco clamorosa...

L'ALLARME SCATTATO NELLA VILLA DI BERLUSCONI

I carabinieri sono convinti che non fosse la villa di Berlusconi il vero obiettivo dei ladri che hanno scavalcato l'alto muro di cinta della residenza del Cavaliere a Casatenovo. Come riportato da La Repubblica, il manipolo di malviventi si è fermato nel giardino della villa (composta da sette camere da letto, sette bagni, una sala cinematografica, un salone per le feste, depandance e vari locali annessi) per non più di una manciata di minuti. Giusto il tempo di assicurarsi di aver depistato gli inseguitore, di scavalcare nuovamente la recinzione e di proseguire nella loro fuga. Gli inquirenti sospettano che gli intrusi non si siano neanche resi conto di aver fatto irruzione nella villa dell'ex Presidente del Consiglio. In ogni caso il sistema di allarme della villa ha captato il movimento degli intrusi ed ha fatto partire l'allerta ai vigilantes privati del Cavaliere e ai carabinieri della compagnia di Merate.

