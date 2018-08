Bomba d’acqua a Grosseto: camping allagato/ Maltempo in Toscana, annullata seconda prova del Palio di Siena

Bomba d’acqua a Grosseto: camping allagato. Maltempo in Toscana, annullata la seconda prova del Palio di Siena. Tanta paura a Principina a Mare per un albero crollato su un camper

Maltempo a Grosseto - Vigili del fuoco

Come previsto dagli esperti meteorologici, il ferragosto sull’Italia sarà tutt’altro che all’insegna del caldo e del bel tempo. Da qualche ora a questa si è abbattuto sulla nostra penisola un fronte temporalesco che attraverserà lo stivale da nord a sud e che per ora è giunto al centro. Le situazioni più critiche si registrano infatti in Toscana, precisamente in quel di Grosseto, sia in città che in provincia. Come sottolineato dal quotidiano Il Messaggero, una bomba d’acqua ha travolto quelle zone, provocando numerosi disagi per i cittadini e i turisti presenti per le vacanze estive.

ANNULLATA SECONDA PROVA PALIO DI SIENA

Particolari problemi si sono verificati in un campeggio a Principina a Mare, nel Grossetano, che si è allagato dopo un violentissimo temporale, e dove un pino è caduto, abbattendosi su un camper e un’automobile parcheggiati li vicini: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per i vari allagamenti che si sono verificati in città e in provincia. Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore in Toscana ha provocato anche l’annullamento della seconda prova del Palio di Siena, in programma per questa mattina alle ore 9, in piazza del Campo.

