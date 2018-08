Buon Ferragosto 2018, auguri!/ I messaggi più simpatici: idee e curiosità in rete

Buon Ferragosto 2018, auguri! I messaggi più simpatici per l'occasione: idee e curiosità trovate in rete in vista del 15 agosto di quest'anno. Una festa speciale per il nostro paese.

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Buon Ferragosto 2018, auguri!

In Italia il Ferragosto è una festa attesa da tantissime persone, soprattutto perché sono molti quelli che in questo particolare periodo dell'anno sono in ferie pronti a rilassarsi. Sebbene il 2018 prevede una vera e propria burrasca sono tantissimi i messaggi che si possono trovare in rete in merito a questa giornata speciale. È così che è interessante andare a leggere alcuni messaggi che ci suggeriscono come andare a fare i propri migliori auguri ai nostri amici. Con l'evoluzione dei social network e di applicazioni di messaggistica istantanea come Whatsapp sono sempre di più le scuse che si trovano per fare i migliori auguri e soprattutto i più simpatici a tutti gli utenti che abbiamo nella nostra rubrica. Di certo la fantasia è uno dei mezzi più utili per farlo, ma sono numerose anche le immagini preimpostate che possiamo trovare anche in rete.

I MESSAGGI IN RETE

Andiamo a vedere alcuni dei più simpatici messaggi che si trovano in rete. C'è chi punta tutto sull'ironia: "Un anno è composto da quattro stagioni: 1 - Cosa fai a Pasqua?; 2 - Cosa fai a Ferragosto? 3 - Cosa fai ad Halloween? 4 - Cosa fai a Capodanno?". C'è chi invece vede la festività come decisamente più seria e si prodiga per fare gli auguri a tutti: "A chi è lontano, a chi non sa dove andare, a chi sorride al cielo o si tuffa nel mare, auguro un ferragosto da ricordare", "A chi si deve godere giorni di vacanza straordinari, a chi è a riposo tra le mura a casa, a chi oggi parte, a chi resta, a chi lavora, a chi riposa, a chi festeggerà con le persone care, a tutti quanti. Auguro un buon Ferragosto". Sicuramente l'obiettivo di tutti è quello di godersi una bella giornata maltempo permettendo.

