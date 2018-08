Crollo ponte Genova/ Ipotesi rinvio per Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa: dramma sfiorato per Criscito

Il capitano del Genoa, Domenico Criscito, racconta la sua esperienza: "Sono passato su Ponte Morandi 10 minuti prima del crollo". Rischio rinvio per Sampdoria Fiorentina e Milan Genoa?

Ponte Morandi Genova (lapresse)

Il capitano del Genoa, Domenico Criscito, ha espresso tutto il suo dolore per il crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex Zenit si è sfogato sul proprio profilo Instagram, dove ha voluto mandare un messaggio di vicinanza ai genovesi e alle famiglie delle vittime: “Scrivo questo messaggio per tutti quelli che mi stanno scrivendo preoccupandosi di me e la mia famiglia. Stiamo tutti bene anche se siamo passati su quel ponte esattamente dieci minuti prima del crollo”. E chiude sdegnato: “Sono vicino a tutte le famiglie delle vittime. Non è possibile che un ponte di un autostrada possa crollare in questo modo…NON E’ POSSIBILE! Bisogna fare qualcosa per questo paese, la gente scappa proprio per queste cose. Abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno che qualcuno faccia qualcosa. Questo è uno schifo!!!”. Anche il Genoa CFC ha commentato formalmente la vicenda, chiedendo ai propri follower una preghiera per la città: "Il Genoa Cfc sta seguendo con grande apprensione gli sviluppi della situazione. #unapreghierapergenova".

Ipotesi rinvio per Genoa e Sampdoria

Il crollo del ponte Morandi a Genova mette a rischio anche il regolare svolgimento della prima giornata di campionato di Serie A Tim. Genoa e Sampdoria, infatti, sarebbero orientate a richiedere il posticipo del debutto stagionale. Mentre il Grifone dovrebbe affrontare il Milan di Gennaro Gattuso a San Siro, la Sampdoria ospiterebbe la Fiorentina in casa al Luigi Ferraris. Non ci sono ancora notizie certe in merito, ma la sensazione è che le due società vogliano presentare una richiesta di rinvio alla Lega Calcio, in segno di rispetto per le tante vittime. Nel frattempo il figlio del presidente del Genoa, Matteo Preziosi, ha affidato ai social un messaggio su quanto accaduto questa mattina: “Genova, come se fosse una seconda casa per noi… ci uniamo al dolore dei genovesi”. Sempre sul fronte rossoblu, va segnalata la decisione di Davide Ballardini di annullare l'allenamento in programma oggi pomeriggio.

Solidarietà social

Genova è nuovamente in ginocchio e vive ore di grande ansia ed angoscia per l'incredibile crollo del ponte Morandi che ha causato diverse vittime questa mattina. Sui social network arrivano i primi messaggi di solidarietà da personaggi pubblici ed ex giocatori di Genoa e Sampdoria. L'incidente, infatti, è avvenuto nel tratto autostradale che molti giocatori rossoblu percorrono per dirigersi a Pegli per gli allenamenti al Signorini, come ricordato dall'ex genoano Pavoletti: "Mette i brividi pensare a tutte le volte che siamo passati di li, oggi non possono più capitare cose del genere. Vicino con il cuore a Genova". A tener banco dunque anche il possibile rinvio di Milan Genoa ma soprattutto di Sampdoria Fiorentina, in programma domenica 19 agosto alle ore 20.30. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

