ENRICO RUGGERI STA MALE/ Ultime notizie, "impossibile proseguire il tour, sono dispiaciuto e preoccupato"

Enrico Ruggeri è costretto a interrompere il tour per via di qualche problema di salute. La notizia arriva su Twitter, dove scrive di essere "dispiaciuto e preoccupato".

14 agosto 2018 Rossella Pastore

Enrico Ruggeri in concerto

"Stringendo i denti sono riuscito a portare a termine il concerto di Marotta. Adesso motivi di salute mi rendono impossibile proseguire. Spero di riprendermi presto, un abbraccio dispiaciuto e preoccupato". Questo il tweet di Enrico Ruggeri, che ammette ai suoi follower di sentirsi fisicamente provato. Quasi duecento le risposte, tra cui anche quella dell'amico e deputato Pd Luciano Nobili: "Un abbraccio fortissimo pieno dell'affetto e dell'amicizia che sai. Torna presto, come sempre, più forte di prima". Qualcuno lo rassicura: "Prenditi tutto il tempo che ti serve per tornare in forma. Dopo tanti concerti senza mai fermarti è comprensibile e giustificabile questo stop, io aspetto senza fretta. Un abbraccio". Anche i fan si dicono allarmati: "Speriamo in un acciacco passeggero e una rapida ripresa. Un caloroso saluto". Infine: "Mi piace Ruggeri quando canta e anche quando racconta storie alla radio. Non lo conosco se non così. Ma preferisco saperlo spensierato e creativo che preoccupato. Attendo con ansia il tweet: 'Non era nulla, pronti per una nuova serata e una nuova storia da raccontare'. A presto".

La serata di Marotta è stata decisamente movimentata. I ritmi rock si sono mescolati ad atmosfere malinconiche, per un risultato che è piaciuto a tutti gli astanti. È stata una performance potente e intrisa dei ricordi, dedicata a quella città già ampiamente protagonista del suo repertorio. Risale all''83 Il mare d'inverno, uno dei pezzi più rappresentativi tra quelli scritti dal Ruggeri-autore. Appena qualche giorno fa, il cantante ha autografato le nuove insegne stradali della località marittima, nel ricordo degli anni passati in vacanza che hanno ispirato gran parte delle sue canzoni.

