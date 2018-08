Edoardo Raspelli "violentato a 14 anni"/ "Erano in sei, impossibile raccontarlo a mio padre e a mia madre”

Edoardo Raspelli, intervistato dal Corriere

Edoardo Raspelli, giornalista, scrittore e gastronomo italiano, nonché noto conduttore tv, è stato protagonista di un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera, durante il quale ha raccontato un terribile fatto capitatogli nell'adolescenza, una vicenda che torna d’attualità «Come un file cancellato per quarant’anni – spiega lo stesso Raspelli - e che d’improvviso torna leggibile». Durante un’estate di molti anni fa, Edoardo si trovava in vacanza in collegio a Chiavari, assieme ad altri ragazzi: «Un pomeriggio mi assalirono in sei mentre io stavo riposando sul letto nella mia camera. In quattro mi bloccarono, gli altri mi tirarono giù i pantaloni. Mi violentarono».

IMPOSSIBILE RACCONTARE QUESTA TERRIBILE VERITA’

L’allora giovane studente decise però di non parlare con nessuno, a cominciare dal padre Giuseppe, «fascista convinto – prosegue il giornalista - al punto da continuare a indossare la camicia nera per le strade di Milano anche dopo il 25 aprile», e arrivando fino alla madre Carla, donna moderna e sportiva che gareggiava in bicicletta e nella scherma. Nel 1966, due anni dopo la violenza, Raspelli scoppiò: dopo aver visto al cinema assieme alla mamma il film “Le amicizie particolari”, che raccontava le vicende di due maschi adolescenti che si amaronono in gran segreto, Edoardo si mise a piangere, ma la madre lo “colpì” ancora più forte: «Mi guarda sorpresa e mi dice, scandendo le parole: “Piuttosto che tu fossi come loro, preferirei che fossi morto”. Io non ero come loro, ma quelle parole le trovai ugualmente terribili. E forse per questo preferii dimenticare tutto».

