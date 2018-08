A10 GENOVA, CROLLATO PONTE MORANDI SU AUTOSTRADA/ Ultime notizie video: “decine morti sotto macerie viadotto”

A10 Genova, ponte Morandi è crollato sull'autostrada: ultime notizie video, il viadotto Polcevera ha avuto “cedimento strutturale”, diversi veicoli coinvolti. Incidente e rischio disastro

14 agosto 2018 - agg. 14 agosto 2018, 13.24 Niccolò Magnani

Genova, crollato ponte Morandi su Autostrada A10 (Twitter)

«Ci sono decine di morti tra chi è precipitato dal viadotto e chi è rimasto incastrato sotto le macerie»: a dirlo in una nota choc è il direttore del 118 di Genova dopo le primissime fasi di soccorso che Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa e moltissimi volontari stanno effettuando sotto quel che resta del Ponte Morandi sull’Autostrada A10 genovese. «Oddio, oh mio Dio, oh mio Dio»: è invece tutto quel che resta dell’unico video che abbiamo a disposizione sui vari canali social che stanno rimbalzando sulla tragedia di Genova. Si tratta di un testimone che nel momento esatto del crollo filma quanto stava accadendo, poco prima di sentirsi male e interrompere le immagini: «sarebbero almeno una ventina i mezzi coinvolti nell’incidente», spiega la funzionaria dei Vigili del Fuoco Amalia Tedeschi in collegamento con Tg Com24. Se da un lato sotto il Ponte Morandi vi sono anche case e parte della ferrovia Genova-Milano, pare che il crollo abbia interessato “solo” il letto del torrente Polcevera. La situazione è critica e in continuo divenire e purtroppo ogni singola notizia è frammentaria e non definitiva, specie per il conto di vittime e feriti: una piccola ma significativa notizia è data dai Vigili in questi istanti che hanno estratto due persone vive sotto le macerie. QUI IL VIDEO CHOC DURANTE IL CEDIMENTO

LE PRIME UNITÀ DI CRISI

Drammatico quanto accaduto questa mattina attorno alle ore 11:50, in quel di Genova, dove il viadotto autostradale Morandi, sull’A10, è crollato a seguito di un cedimento strutturale. Al momento non è ancora chiaro se vi siano delle persone coinvolte, ma in base alle ultime indiscrezioni pare che vi siano delle persone intrappolate sotto le macerie, che potrebbero essersi trovate sullo stesso ponte al momento del crollo, o eventualmente sulla sottostante via Fillak. Un’unità di crisi è stata allestita a Villa Scassi, e la circolazione ferroviaria è stata sospesa. Sul posto sono intervenute anche le unità cinofile, nonché gli esperti di ricerca e soccorso fra le macerie urbane, quelli di solito utilizzati in caso di terremoto. Sono attese novità nei prossimi minuti, soprattutto per capire con certezza se vi siano feriti o addirittura dei morti. (aggiornato da Giancri)

IL CROLLO DEL VIADOTTO MORANDI

Un enorme incidente è avvenuto attorno alle 11.50 sull’Autostrada A10 che passa in mezzo ai quartieri di Genova Sampierdarena e Cortigiano: il ponte Morandi è parzialmente crollato sul torrente Polcevera, con la forte e quasi certa ipotesi che numerose auto e persone siano coinvolti nel maxi incidente. «Ancora non si conoscono dettagli. Ma l’infrastruttura è sicuramente piombata in parte sulla sottostante via Fillak a Rivarolo», spiegano i colleghi del Secolo XIX tra i primi rumors e testimonianze dal luogo del disastro autostradale, una sola settimana dopo la maxi esplosione sull’autostrada A1 presso la tangenziale di Bologna. Secondo GenovaPost, il ponte si è spezzato praticamente a metà ed è caduto sull’autostrada, con numerosi veicoli in transito: in attesa di informazioni e dettagli maggiori, le prime immagini che scorrono sui social network sono impressionanti.

RISCHIO CATASTROFE SU AUTOSTRADA A10

Il viadotto che passa sul torrente Polcevera dell’Autostrada A10 è stato dedicato a Riccardo Morandi e riguarda uno dei ponti più famosi e importanti dell’area autostradale di Genova. Secondo quanto spiega l’Ansa, il cedimento strutturale è al momento l’ipotesi più probabile dietro al disastro avvenuto in piena emergenza meteo nel capoluogo ligure: «Il ponte, progettato dall'ingegnere Riccardo Morandi, fu costruito tra il 1963 e il 1967 dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua ed è l'opera più importante dell'autostrada; ha una lunghezza di 1.182 metri, un'altezza al piano stradale di 45 metri e 3 piloni in cemento armato che raggiungono i 90 metri di altezza; la luce massima è di 210 metri», riporta la sezione sul Ponte Morandi del portale di Wikipedia. Stando a quanto riportato dal Secolo XIX, sarebbero cedute entrambe le parti della carreggiata dell’A10 piombando a terra per oltre 100 metri: si teme un enorme disastro e sicuramente vari veicoli sono stati coinvolti. QUI IL VIDEO DEL PONTE CROLLATO A GENOVA

IL MOMENTO DEL CEDIMENTO SULL'A10

