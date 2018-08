Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 97/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 14 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.97/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

I numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto verranno annunciati grazie al concorso di questa sera, con premi e relativi vincitori. Le regioni sono già in fermento in attesa della nuova estrazione, così come tutti gli appassionati dei due giochi Sisal. L'ultimo appuntamento ci ha già regalato le statistiche con cui rifarci gli occhi in attesa dei numeri estratti di oggi: chi ha raggiunto la vetta delle classifiche? Il 10eLotto è riuscito a distinguersi grazie alla vincita di un giocatore della provincia di Roma, di Velletri, che grazie ad un 9 Oro ha centrato la bellezza di 250 mila euro in premio. Un appassionato di Ravenna ha indovinato invece un 8 con Doppio Oro ed un premio da 40 mila euro, posizionandosi così al secondo posto. La Top 3 è completata inoltre da un vincitore di Napoli che ha registrato un 9 da 20 mila euro. In tutto, le giocate vincenti ammontano a 22,4 milioni di euro per l'ultimo concorso, mentre più di 2,6 miliardi dall'inizio di quest'anno. La ruota di Milano vede invece al primo posto della classifica del Lotto un giocatore di Cologno Monzese. Il premio realizzato supera i 62 mila euro, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi. 50 mila euro sono stati destinati invece ad un vincitore di Modena, grazie ad un ambo sulla ruota di Venezia con i numeri 4 e 5. In tutto il montepremi ha superato i 684 milioni di euro dall'inizio del 2018, mentre le vincite dell'ultima estrazione ammontano a più di 6 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del concorso del SuperEnalotto di oggi avrà il valore di 26 milioni di euro. Un bottino che sembra destinato a crescere sempre di più, a causa delle numerose assenze della sestina vincente. Non è detta però l'ultima parola, visto che il montepremi potrebbe essere centrato da uno dei giocatori che parteciperanno all'estrazione di stasera. L'ultimo appuntamento è stato altalenante anche per quanto riguarda le quote minori, con un ritorno del 5 alle vette più alte. Il premio ha superato infatti quota 59 mila euro grazie a tre fortunelli, mentre il 4+ ha regalato la sua assenza. Il premio successivo è quindi quello del 3+, del valore di 3.528 euro e centrato da 47 appassionati, mentre 378 giocatori hanno realizzato i 544,35 euro del 4. Sono invece 16.154 i tagliandi vincenti per il 3 ed il suo premio da 35,28 euro, mentre il 2 supera se stesso fermandosi a quota 6,32 euro, destinata a 267.953 vincitori. I 100 euro del 2+ sono stati regalati invece a 1.102 giocatori, mentre l'1+ ed i suoi 10 euro hanno premiato 7.856 appassionati. Si chiude la classifica vincite con lo 0+ ed il premio da 5 euro, indovinato da 19.783 vincitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Ritorna anche oggi il concorso del Lotto, i numeri vincenti ed i premi che conosceremo fra poco. Non saranno infatti solo i numeri estratti a comparire nell'estrazione di stasera, ma anche i premi legati alle vincite del gioco della Sisal. Per poter partecipare alla gara occorre come sempre registrare una combinazione fortunata, in grado di realizzare una o più quote in palio. Si inizia quindi dai numeri, divisi per la Ruota di nostro interesse. Chi non si è ancora chiarito le idee, potrà contare sul supporto della nostra Rubrica e della smorfia napoletana, che ci svelerà i numeri legati alla news di oggi. Parliamo di sport, divertimento e incognita allo stesso tempo. Alcuni giocatori riescono infatti a realizzare traguardi importanti, mentre altri entrano nella storia per tutt'altro motivo. E' quanto accaduto a Mark Flekken, portiere della squadra tedesta di Duisburg, che durante un match contro la rivale Ingolstadt ha deciso di prendersi una pausa fatale per bere. I rivali approfittano subito della sua distrazione per segnare un goal, mentre il portiere ignaro rimane ancora all'oscuro di quanto sia accaduto. Cosa ci svela la smorfia: abbiamo il calcio, 1, il portiere, 12, il goal, 53, il bere, 64, e la distrazione, 50. Come Numero Oro scegliamo invece il colpo di scena, 4.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per accogliere tutti i giocatori della Sisal. Il concorso di oggi potrebbe infatti vivere un colpo di scena grazie alla nomina di un super vincitore, che otterrà il montepremi previsto dal gioco. Anche se la sestina potrebbe non essere estratta, le quote minori quasi certamente verranno centrate da alcuni degli appassionati in gara. Anche per questo è sempre meglio ideare una strategia utile per poter spendere la propria vincita, di qualunque valore si tratti. La nostra Rubrica ha già scelto per voi un'iniziativa lanciata su KickStarter e che questa volta ci parla di energy drink alternativi. Nomad Energy è infatti la prima bevanda realizzata interamente con le piante, grazie alla combinazione di sei ingredienti che la rendono deliziosa al palato. Sono in tanti i consumatori ad adorare gli energy drink e per questo la società Nomad ha deciso di lanciare il proprio prodotto, sfruttando la chimica naturale di alcuni ingredienti ottenuti grazie alle coltivazioni presenti in Patagonia. Il tutto per un gusto denso e fresco, che può contare sul succo di limone, il sale rosa dell'Himalaya, acqua, Cascara e sciroppo d'acero, oltre al diossido di carbonio che rende la bevanda leggermente frizzante. L'asta verrà conclusa fra 10 giorni, ma il goal da 4.383 euro è già stato realizzato.

