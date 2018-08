Maltempo a Roma / Ultime notizie: ferito un centauro. Alberi caduti e traffico

Maltempo a Roma, ultime notizie: ferito un centauro. Alberi caduti e traffico generalizzato sulle strade. Problemi sulla ferrovia Roma-Lido che ha subito dei rallentamenti importanti.

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Maltempo a Roma

Il maltempo ha colpito in queste ore tutta Italia con Roma che non ha fatto eccezione. La capitale infatti è stata tempestata dalla pioggia nelle ultime ore con numerosi casi di alberi caduti in mezzo alle strade. Questo ha portato a dei rallentamenti generalizzati, soprattutto su via Cristoforo Colombo, via del Mare e via Ojetti dove appunto si sono verificati problemi con gli arbusti. Per lo stesso motivo ha subito dei rallentamenti decisamente importanti la ferrovia Roma-Lido all'altezza dei binari tra Tor di Valle e Magliana. È stata la stessa Atac, tramite i suoi canali social, a confermare come la situazione sia delicata e come sia stato necessario controllare anche la rete elettrica. Una situazione di allarme che nelle ultime ore ha colpito praticamente tutta Italia, con il suo culmine nella tragedia vista questa mattina nei pressi di Genova dove è crollato il ponte di un autostrada e dove purtroppo ci sono state anche delle vittime.

FERITO UN CENTAURO

Nella giornata di grave maltempo su Roma è stato ferito un centauro. Un uomo alla guida di un ciclomotore infatti è caduto sulla via del mare quando all'altezza di Vitinia è caduto un albero alto circa dieci metri. Questo ha occupato l'intera carreggiata facendo perdere il controllo del mezzo allo stesso. Per fortuna però le conseguenze sono state lievissime e questi non si trova in pericolo di vita. Problemi anche nella Provincia con una vera e propria tromba d'aria nella zona di Maccarese e forti temporali tra Ostia e Fregene. In alcune zone di Roma poi addirittura si sono verificate delle grandinate che hanno obbligato numerose persone a ripararsi in luoghi sicuri. Al momento, oltre all'uomo in moto, non ci sono stati altri feriti anche se ovviamente questa ondata di maltempi ha portato molti danni e disagi.

© Riproduzione Riservata.