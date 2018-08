Meteo ferragosto: violenti temporali da nord a sud/ Calo delle temperature e maltempo

Meteo ferragosto: violenti temporali da nord a sud. Calo delle temperature e maltempo in arrivo in tutta la nostra penisola, con il "fresco" che prevarrà: il break estivo

Maltempo in arrivo a ferragosto in tutta Italia - Twitter

Sarà un ferragosto all’insegna del fresco e dell’instabilità quello che sta ormai per arrivare. Nelle ultime ore, infatti, il nord Italia sta registrano una serie di temporali violenti, non soltanto in Lombardia, ma anche in Liguria, con piogge che hanno riversato a terra fino a 30-50 mm di acqua nel giro di poche ore. Stessa situazione in Toscana, in particolare nella zona confinante proprio con la Liguria, leggasi la Lunigiana, il Livornese, l'Elba, la Maremma toscana, Savonese, Cinque Terre e Spezzino. Come riferiscono gli esperti di 3B Meteo, le piogge hanno interessato anche il Friuli e l’alto Lazio e a breve si sposteranno verso il centro e poi il sud della nostra penisola.

L’ESTATE SI PRENDE UNA PAUSA

Nuvolosità si registrano già in Emilia Romagna, sia nell’entroterra che sulle coste, quanto sulle Marche, con l’instabilità che aumenterà con il passare delle ore, portando rovesci temporaleschi entro il pomeriggio odierno. Attenzione perché le piogge potrebbero essere anche di forte entità, con vento e grandine. A questo punto, il fronte di maltempo si spingerà fino al sud dell’Italia, interessando tutte le regioni meridionali nonché la Sardegna. In generale sarà un ferragosto dove non vi sarà caldo intenso ne afoso, con l’estate che sembra essersi decisa a prendersi una pausa proprio in questi giorni di festa.

