Muore schiacciato da trattore rotoballe/ Ultime notizie Ascoli: fine terribile per un agricoltore 68enne

Muore schiacciato da trattore rotoballe. Ultime notizie Ascoli Piceno: una fine terribile quella di un agricoltore 68enne di Monteprandone, nelle Marche

Una tragedia si è verificata nelle scorse ore in quel di Monteprandone, paese in provincia di Ascoli Piceno (Marche), precisamente presso la contrada Solagna Ragnola. L’agricoltore Carlo Capriotti, di anni 68, ha perso la vita dopo un incidente verificatosi con il suo trattore. Come riferito dall’edizione online de Il Resto del Carlino, l’episodio è accaduto nella tarda serata di ieri, poco prima delle 22:30, quando la vittima era a bordo del suo mezzo cingolato, un Fiat 605 con carrello elevatore per il trasporto di rotoballe. Per cause ancora da accertare, si è spezzato quello che viene definito il terzo punto dell’attacco, con il mezzo che si è richiuso su stesso, schiacciando quindi il conducente.

L’INUTILE INTERVENTO DEI SOCCORSI

Mentre la povera vittima moriva stritolata, il mezzo ha proseguito la sua corsa, per poi arrestarsi con un altro attrezzo agricolo parcheggiato vicino all’abitazione del Capriotti. Una volta lanciato l’allarme, sono intervenuti sol posto i medici del 118 dell’ospedale di San Benedetto del Tronto, nonché i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo per la vittima, non c’è stato nulla da fare, morto quasi sul colpo a seguito delle gravissimi lesioni riportate. Per estrarre il cadavere dal mezzo agricolo c’è voluto l’intervento dei pompieri, che hanno lavorato a lungo per portare a termine l’operazione.

