Perchè è crollato il ponte Morandi su A10/ Cause del cedimento del viadotto: colpa di un fulmine?

Perchè è crollato il ponte Morandi su A10. Le probabile cause del cedimento del viadotto: colpa di un fulmine? Un'opera costruita negli anni '60 e sottoposta a numerosi interventi

E' crollato il ponte Morandi a Genova

E’ crollato il viadotto Morandi, quello che tecnicamente è noto come Polcevera, sull’autostrada A10 all’altezza di Genova. Intitolato all’ingegnere italiano Riccardo Morandi, attraversa il torrente Polcevera del capoluogo ligure, superando inoltre i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano. Una tragedia immane, usando le parole del ministro delle infrastrutture Toninelli, visto che sarebbero diversi i veicoli coinvolti, almeno una ventina, con i morti accertati che per ora dovrebbero essere 7. Superato il momento di cordoglio per le vittime, si aprirà il processo, alla ricerca di eventuali responsabili della caduta del ponte.

L’OPERA REALIZZATA FRA IL ’63 E IL ‘67

Progettato da colui che ha dato poi il nome al ponte stesso, venne costruito in quattro anni, fra il 1963 e il 1967, dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua, ed anche per questo è noto come il ponte delle condotte, ma anche come ponte di Brooklyn vista la forma simile al viadotto di New York. Il viceministro Rixi ha parlato di opera con problemi già esistenti, e a conferma di ciò le molteplici operazioni di manutenzione a cui lo stesso ponte è stato sottoposto negli ultimi anni. Lo scorso 19 luglio del 2016, ad esempio, venne intervistato l'ingegner Antonio Brencich, professore associato di Costruzioni in cemento armato all'Università di Genova.

IL LIVELLAMENTO DEGLI ANNI ‘80

Le sue parole rilasciate in un articolo a Ingegneri.info, sono da brividi se rilette oggi: «Il Viadotto Morandi ha presentato fin da subito diversi aspetti problematici, oltre l'aumento dei costi di costruzione preventivati». E ancora: «Nei primi anni '80 chi percorreva il viadotto era costretto a fastidiosi alti-e-bassi dovuti a spostamenti differiti delle strutture dell'impalcato diversi da quelli previsti in fase progettuale. Solo ripetute correzioni di livelletta hanno condotto il piano viario nelle attuali accettabili condizioni di semi-orizzontalità». Un ponte nato quindi male, o probabilmente, costruito non secondo i crismi più rigidi. Le indagini faranno chiarezza su quanto sia accaduto, ma non è da escludere che il maltempo che ha imperversato in queste ore sulla Liguria, abbia aggravato la situazione generale, andando a logorare una struttura già appunto “provata” da numerosi interventi. In particolare, alcuni testimoni riferiscono di un fulmine che avrebbe attraversato un tirante, provocando poi il cedimento strutturale.

© Riproduzione Riservata.