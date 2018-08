SELVAGGIA LUCARELLI, SCOMPARSA LA MAMMA/ Ultime notizie, grido su Facebook: "ha l'Alzheimer, aiutatela!"

Smarrita la madre di Selvaggia Lucarelli: la donna soffre di Alzheimer e si è allontanata dall'ospedale di Vasto, in Abruzzo. La giornalista chiede aiuto su Facebook

14 agosto 2018 Fabio Belli

Selvaggia Lucarelli, allarme per la madre smarrita

Un post su Facebook ha fatto partire le ricerche: la madre della giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, Nadia Agen, di 75 anni, è scomparsa nella zona vicino alla cittadina di Vasto, in Abruzzo. La madre della Lucarelli si era fatta male a un gomito ed è andata a Vasto all’ospedale, per farsi visitare al pronto soccorso dove è stata fasciata e messa in una sala d’attesa per una risonanza magnetica all’arto infortunato. Si è recata al pronto soccorso accompagnata dal marito, che si è allontanato un momento durante l’attesa. Pochi minuti fatali, perché al suo ritorno la donna non c’era più. Come spiegato dalla stessa Selvaggia Lucarelli col suo post su Facebook, la madre soffre di Alzheimer, ma prima di questo episodio non si era mai allontanata né persa, come spesso capita ai malati di questa grave patologia, spesso preda di episodi di disorientamento.

L'APPELLO SU FACEBOOK

I fatti sono avvenuti intorno alle ore 14 di lunedì 13 agosto, ma la denuncia alle autorità per la scomparsa della donna è avvenuta solamente alle 18. Un ritardo sottolineato anche dal post di Selvaggia Lucarelli, sono partite le ricerche intorno alla zona di Vasto (la signora Nadia abita a circa 8 chilometri dall’ospedale nel quale era andata a fare la risonanza), ma una volta sopraggiunto il buio, non sono arrivate notizie del suo ritrovamento. Selvaggia Lucarelli ha postato la foto della donna sul suo profilo Facebook, molto seguito, per cercare di mostrare a persone che potevano essere nella zona dell’ospedale di Vasto in quel momento per ricevere eventuali segnalazioni, lasciando anche il numero di telefono del fratello Fabio, ma pregando di chiamare solo ed esclusivamente per comunicazioni importanti che possano aiutare a rintracciare la mamma scomparsa.

LA GIORNALISTA E' IN VACANZA IN PERU'

Selvaggia Lucarelli ha invitato a contattare il fratello per eventuali segnalazioni perché lei si trova in Perù, in vacanza, e non immaginava certo di dover fronteggiare un’emergenza del genere, visto che la madre Nadia come detto nonostante l’Alzheimer non aveva mai dato preoccupazioni di questo tipo. Molti i commenti di solidarietà e i tentativi di aiuto sul profilo Facebook della Lucarelli, qualcuno ha anche criticato l’ospedale di Vasto che ha visto fuggire una donna al momento ricoverata al pronto soccorso come era di fatto la madre della giornalista, ma la Lucarelli ha immediatamente smorzato ogni polemica, sottolineando come spettasse comunque al padre non perde d’occhio la moglie, viste le sue particolari condizioni. Ora tutti gli sforzi di famiglia e amici sono concentrati per rintracciare la signora Nadia e riportarla a casa sana e salva.

