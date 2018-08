Traffico ferragosto: bollettino autostrade/ Ultimo esodo dell’estate: in A1 e A4 le situazioni più critiche

Traffico ferragosto: bollettino autostrade. Ultimo esodo dell’estate: in A1 e A4 le situazioni più critiche, con code anche in uscita dall'Italia, verso Francia e Svizzera

Il bollettino del traffico per ferragosto

L’ultimo grande esodo degli italiani si verificherà in queste ore. Coloro che non hanno potuto godersi le ferie prima di oggi, partiranno per una giornata di mare, magari per una breve vacanza di due-tre giorni. Sarà una due giorni di bollino rosso quella di oggi e domani, con le autostrade, in particolare quelle del nord-centro Italia, che vedranno l’intensificarsi del traffico, soprattutto nelle ore del mattino. Intanto, fra venerdì e sabato scorso, è partito l’ultimo grande esodo estivo, il secondo weekend da bollino nero di questa estate 2018.

LE SITUAZIONI DI MAGGIORI CRITICITA’

Code sull’autostrada A4 in direzione Venezia, ma anche sull’A1, in particolare, all’altezza di Bologna, nonché sull’A14, il tratto autostradale in cui nelle scorse settimane si è verificata la terribile esplosione dell’autocisterna. Stando a quanto riferito dai colleghi dell’agenzia Ansa, in totale saranno ben 6 su 10 gli italiani che si metteranno in viaggio in questi giorni di metà/fine estate, per godersi qualche ora/giorno di mare. Le mete più affollate saranno ovviamente la Riviera romagnola, da Milano Marittima a Riccione, ma anche la Liguria, nonché le altre regioni di mare come Veneto e Toscana. Affollati anche i valichi in uscita, leggasi il Monte Bianco verso la Francia, e la dogana di Chiasso per entrare in Svizzera.

© Riproduzione Riservata.