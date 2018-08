ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: appello a Mattarella contro la Lega Nord, accusata di razzismo (14 agosto)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: appello a Mattarella contro il razzismo e la Lega Nord. Serie B a 19 squadre, c'è il calendario ma i club sono sul piede di guerra (14 agosto 2018)

Chiede aiuto a Sergio Mattarella Annamaria Abate, la madre del ragazzo che qualche giorno fa denunciò l'annuncio con cui un capotreno di Trenord invitava zingari e molestatori a scendere dal treno. La Abate denuncia un clima di odio scatenato dalla presa di posizione della Lega contro il suo congiunto. La vicenda risale a qualche giorno fa e ha visto il ragazzo Raffaele Ariano denunciare sulla sua pagina Facebook un annuncio propagato con gli altoparlant,i su un regionale che portava i pendolari da Milano a Cremona. Dopo la denuncia si scatenò un putiferio di polemiche con la stessa compagnia ferroviaria che dopo un inchiesta interna potrebbe applicare una sanzione disciplinare alla capo treno. Immediata la replica di Matteo Salvini, per il leader del carroccio la donna cerca solamente pubblicità.

Ancora sotto pressione la Lira turca

Nuova giornata di passione per la moneta turca che anche oggi ha perso di valore sui mercati internazionali. La Lira ha perso di fatto il 25% del suo valore in tre giorni, cosa che espone la Turchia a devastanti speculazioni a livello finanziario. Immediata l'intervento della banca turca che ha cercato di evitare, almeno nella giornata di oggi, che la moneta sfondi quota 7.1 contro il dollaro, quota che per molti analisti rappresenta il punto di non ritorno. La situazione ha portato a forti tensioni sui mercati internazionali, con tutte le piazze europee in forte perdita. Come spesso avviene in questi frangenti la borsa che ne ha risentito di più è stata quella di Milano, con Piazza Affari che alla fine della giornata di contrattazione ha lasciato sul terreno più di mezzo punto percentuale.

I no Tav rompono con i Cinque Stelle

Pesantissimo attacco di Alberto Perino leader storico dei No Tav contro la dirigenza del Movimento Cinque Stelle. Per il coordinatore di tutte le forme di protesta contro l'alta velocità, l'attuale coalizione di governo non fa nulla per bloccare un'opera che in campagna elettorale era stata fortemente osteggiata. Perino rincara la dose quando afferma che nei mesi scorsi molta erano state le situazioni, alcune anche tecniche, che avrebbero potuto portare allo stop dei lavori, situazioni segnalate direttamente alla dirigenza nazionale, ma che sono state lasciate inevase. Per Perino i grillini "fanno solo proclami", l'ultimo quello del Ministro Toninelli che proprio ieri ha affermato che l'esecutivo sta valutando il rapporto costi/benefici.

Meteo in peggioramento in tutta Italia

Una perturbazione atlantica che soppianterà l'anticiclone africano portando un calo di temperatura generalizzato in tutta la penisola. Gli esperti sono concordi nell'affermare che il ferragosto di quest'anno sarà una giornata in cui le spiagge resteranno vuote, a causa dei frequenti acquazzoni che si abbatteranno. Temperatura in calo anche di dieci gradi e venti dei settori settentrionali che incresperanno le onde. La giornata peggiore dovrebbe essere domani per poi migliorare lievemente il 15 e peggiorare nuovamente il 16. Intanto oggi nella zona di Voltri si è assistito alla creazione di una tromba d'aria, il fenomeno per fortuna non ha provocato danni.

Varato il calendario della Serie B a 19 squadre

Alla fine è stato diramato il calendario del nuovo campionato di calcio di Serie B. 19 squadre e partenza venerdì 24 agosto, con la FIGC che appena prima della formulazione dei calendari ha stabilito il blocco dei ripescaggi. Potrebbe non essere finita qui: le società che sarebbero dovute subentrare a Cesena, Bari ed Avellino, i club falliti, sono sul piede di guerra, a partire da Novara, Catania e Siena che sarebbero state con ogni probabilità le prescelte. Ma anche il presidente della Lega di C, Gravina, ha espresso grandi perplessità, considerando che la FIGC finora prevedeva 2 anni di anticipo per cambiare il format di un campionato. La vicenda finirà in tribunale?

