Assunzione di Maria/ Festa dell’Assunta, oggi 15 agosto: la chiamata di Gesù nella gloria celeste

Si festeggia oggi, 15 agosto, l'Assunzione della Beata Vergine Maria: chiamata nella gloria celeste da suo figlio Gesù, Maria termina la sua assenza terrena diventando regina dei cieli.

15 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Assunzione della Beata Vergine Maria

Il 15 agosto si festeggia l'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo: si tratta di un giorno importantissimo per i fedeli di tutto il mondo. Secondo la dottrina cristiana, Maria è chiamata nella gloria celeste da suo figlio Gesù in corpo e in anima, terminando in questo modo la sua esistenza terrena. Dopo la sua assunzione, la Vergine viene incoronata regina del cielo e della terra e questo evento rappresenta la possibilità di una piena risurrezione per tutte le persone di buona volontà. Riguardo all'Assunzione di Maria sono state nel corso del tempo tramandate innumerevoli testimonianze che si riallacciano al periodo che intercorre tra il IV e il V secolo. Da Efrem il Siro a Timoteo di Gerusalemme fino a Epifanio di Salamina, tutti riportano questo magnifico episodio. Tantissimi sono anche gli apocrifi pervenutici negli anni. Tra i più noti vi è il Transito della Beata Maria Vergine attribuito a Giuseppe d'Arimatea. La Madonna rappresenta l'unica persona umana preservata dal peccato originale.

L'ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE NELL'ARTE

L'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo è ricordata anche in opere di celebri pittori: meravigliosa quella realizzata dal Botticini, da Cimabue, da Donatello, da Tiziano e da Mantegna. I luoghi dove maggiormente si festeggia questa ricorrenza sono infiniti. A Sora sorge una bellissima cattedrale dedicata alla Madonna. Qui il 15 agosto si svolge una sentita processione serale durante la quale viene trasportata da circa sessanta volontari una colonna rappresentativa sulla cui cima si ritrova l’immagine sacra di Maria. La celebrazione si conclude con la Santa Messa in chiesa tra intensi canti, preghiere e l'incoronazione della statua della Madonna. A Fermo, invece, si dà vita alla Cavalcata dell'Assunta: si tratta del palio più antico del nostro Paese il cui inizio risale al lontano 1182. Tra altre rappresentazioni simili istituite in onore dell'Assunta ricordiamo anche il celebre Palio di Siena e quello delle Contrade ad Allumiere.

I FESTEGGIAMENTI A SANTA MARIA DI LEUCA

Impossibile non menzionare il 15 agosto i festeggiamenti della Vergine nella città di Santa Maria di Leuca. In questo giorno la statua di Maria viene portata in processione fino al porto del paese, dove viene poi imbarcata su una paranza addobbata a festa. Dopo una sfilata via mare ritorna a Leuca, dove è collocata nel Santuario per essere adorata dai fedeli. In terra siciliana l'Assunzione della Madonna è particolarmente avvertita. In modo specifico a Pachino. Qui l'Assunta è la patrona principale della città Il 15 agosto a prima mattina si fanno esplodere ben ventuno colpi di cannone per salutare questo giorno così importante. Pellegrini da ogni parte del mondo giungono nella chiesa centrale del posto per pregare davanti ad un bellissimo simulacro della Vergine realizzato completamente in legno. Dopo la processione della statua di Maria non mancano coinvolgenti fuochi pirotecnici che concludono questo giorno di santa festa. Tra i beati che si festeggiano il 15 agosto ritroviamo il sacerdote domenicano Aimone Taparelli, i martiri Carmelo Sastre, Sant' Emanuele Morales e San David Roldan Lara, il sacerdote Domenico Maria da Alboraya, l'apostolo San Giacinto Odrovaz e ancora la beata Giuliana Puricelli.

