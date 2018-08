BUON FERRAGOSTO 2018, AUGURI!/ Frasi e aforismi: da Roberto Saviano a Gabriel Garcia Marquez

Buon Ferragosto 2018, frasi originali e messaggi di auguri da inviare: ecco quelle di Roberto Saviano, Gabriel Garcia Marquez e molti altri; tutti i consigli su cosa scrivere.

15 agosto 2018 Valentina Gambino

Buon Ferragosto, frasi e auguri

Se siete in vacanza in pieno relax, eccovi un modo per festeggiare il 15 agosto anche tramite WhatsApp, con messaggi per amici e parenti da potere inviare tramite il famoso servizio di messaggistica istantanea. Fabrizio Caramagna (studioso e scrittore di aforismi), proprio per il mese di agosto scrive: "Agosto è il periodo dell’anno in cui tutto rallenta. I passi morbidi sulla sabbia, le onde che si frangono sulla riva, i pensieri che si guardano intorno e scoprono la bellezza di non fare niente. Accelerano solo le pagine dei libri letti, gli sguardi d’amore e i battiti del cuore quando guardano il cielo di notte". Anche Roberto Saviano ha il suo pensiero in merito: "Aspettavo agosto tutto l’anno da bambino. La spiaggia, i templi di Paestum, la sensazione che tutto l’anno valesse la pena viverlo per rotolarsi nel bagnasciuga con mio fratello, con i miei cugini. La sensazione che la vita vera fosse agosto. L’attesa dell’agosto più bella dell’agosto persino. Vivere agosto da adulti non vale la pena. Ora agosto è solo un mese di promesse non mantenute, la dimostrazione che la vita ti ha tradito e quello che ti aspettavi non arriva. Come una generazione che credeva di poter vivere meglio dei propri genitori e invece vive peggio, assai peggio. Agosto era il mese dove riuscivi a prendere tutto ciò che di bello concepivi. Ora arriva e raccoglie esattamente le briciole dell’intero anno". E concludiamo con il Ferragosto di Gabriel Garcia Marquez: "Ricordai agosto, quelle sere lunghe e attonite in cui ci lasciavamo morire sotto il peso dell’ora, con i vestiti appiccicati al corpo per il sudore, mentre sentivamo fuori il ronzio insistente e sordo dell’ora che mai trascorreva".

Buon Ferragosto, frasi e auguri

Se vi state dirigendo verso le località di vacanza, vi consigliamo di dare uno sguardo al meteo in quanto, per questo 15 agosto, le previsioni in alcune parti d'Italia non si stanno presentando delle migliori. Nel frattempo però, se siete già in relax e volete mandare i vostri messaggi di auguri ad amici e parenti per un buon Ferragosto, vi consigliamo di sbizzarrirvi con frasi divertenti e originali. Eccovi a seguire, alcuni consigli. "A chi si gode straordinari giorni di vacanza, a chi è a riposo tra le mura di casa. A chi oggi parte. A chi resta. A chi lavora e a chi si riposa. A chi festeggerà con le persone care... A tutti quanti. Auguro un buon Ferragosto!". Un altro messaggio, molto positivo inoltre, potrebbe essere il seguente: "A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po' e dedicarsi a vivere". Spazio anche per le persone care ma fisicamente lontane da voi: "A chi è lontano, a chi non sa dove andare, a chi sorride al cielo, o si tuffa nel mare, auguro un ferragosto da ricordare".

