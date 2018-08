Bari, accoltella padre e compagno dell'ex: bloccato/ Ultime notizie: vittime gravi, aggressione dopo lite?

Bari, accoltella padre e compagno dell'ex: uomo di 32 anni bloccato dalla polizia. Le due vittime sono ricoverate in gravi condizioni nel reparto Rianimazione.

15 agosto 2018 Emanuela Longo

Ennesimo caso di cronaca, oggi, a Bari, dove un uomo di 32 anni ha ferito in strada due uomini, accoltellandoli ferocemente. Stando alle prime informazioni rese note dal quotidiano Repubblica.it nella versione online locale, l’aggressore conosceva le due vittime che sarebbero il padre e l’attuale compagno della ex fidanzata, rispettivamente di circa 60 e 40 anni. Al momento i due uomini colpiti ripetutamente con un coltello sarebbero ricoverati in condizioni disperate presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Policlinico della città pugliese. Da una prima ricostruzione pare che il 32enne abbia agito in modo violento colpendo con numerosi fendenti i due malcapitati in diverse parti del corpo, principalmente al torace. Dopo l’avvio delle indagini in seguito all’arrivo delle due vittime in ospedale, l’aggressore è stato bloccato dagli agenti di polizia.

32ENNE BLOCCATO PER IL DUPLICE FERIMENTO A BARI

Al momento non è del tutto chiaro se l’aggressore 32enne bloccato dalle forze dell’ordine per l’aggressione ai due uomini, ex suocero ed attuale compagno della sua ex fidanzata, abbia agito al culmine di una lite verbale o meno. A soccorrere i due uomini rimasti gravemente feriti sono stati alcuni familiari che, dopo il fatto li hanno accompagnati al Pronto soccorso del Policlinico di Bari. In ospedale sono prontamente giunte le pattuglie delle Volanti della polizia, quasi certamente allertate dagli stessi sanitari. Dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari all’individuazione del presunto responsabile, gli agenti si sono messi a caccia dell’uomo in città, fino a rintracciarlo mentre era in procinto di rientrare a casa. Poco dopo gli investigatori hanno provveduto al sequestro di un coltello, quasi certamente l’arma usata dal 32enne per compiere il tentato duplice omicidio.

