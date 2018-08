Chi sono le vittime del ponte crollato a Genova/ I nomi: da famiglia Robbiano a Elisa Bozzi e Andrea Cerulli

Chi sono le vittime del ponte Morandi crollato a Genova: i primi nomi e le storie drammatiche. Famiglia Robbiano sterminata sul viadotto, un anestesista di Firenze, tre cileni e 2 albanesi

15 agosto 2018 Niccolò Magnani

Chi sono le vittime del ponte crollato a Genova (LaPresse)

Sono al momento 37 le vittime accertate dalla Prefettura di Genova, ma di questi 5 non sono ancora stati identificati, mentre solo alcuni sono stati anche stati diffusi con nome e generalità a mezzo stampa. La tragedia del ponte Morandi crollato a Genova non sembra “fermarsi” con i soccorritori che ancora scavano sotto le macerie per trovare ancora alcuni dispersi che si trovavano nelle 30 autovetture presenti sul viadotto Polcevera durante i secondi tragici del crollo. Su tutte, fa impressione la storia di una famiglia che stava andando a pranzo dal nonno a Genova Voltri: un tragitto brevissimo dalla loro abitazione, lo facevano chissà quante volte ogni giorno, ma ieri è stato fatale. In un primo momento ieri pomeriggio il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato ha diffuso sui social un appello che ricercava appunto questi tre nomi: Roberto e Samuele Robbiano, ed Ersilia Piccinino, «pensiamo possano essere stati coinvolti nel crollo del ponte». Dopo qualche ora l’amarissima e triste scoperta: erano proprio loro quella famiglia che andava verso il nonno a Voltri e che invece ha trovato la morte nel crollo del Ponte Morandi. Il piccolo figlio di 8 anni, Samuele, era con Papà Roberto e Mamma Ersilia: non si sarebbe mai immaginato nulla di tutto ciò. Come riporta Repubblica, un amico di famiglia visto che non rispondevano al telefono si è recato sul luogo del disastro: «si è fatto largo tra i soccorritori e ha riconosciuto l'auto. Marca, modello, colore e quel pallone di Spiderman con cui aveva visto giocare Samuele durante i viaggi con mamma e papà». I FOCUS SUL PONTE DI GENOVA: ULTIME NOTIZIE LIVE - CAUSE CROLLO - REAZIONI DELLA POLITICA

LE ALTRE VITTIME IDENTIFICATE

All’ospedale San Martino poi la grafica conferma con i parenti accolti dai medici per annunciare la morte terribile di quella bella famiglia che ora non c’è più. Come loro, anche tanti altri nomi, storie, esistenze spezzate come quel pilone genovese che ieri ha “deciso” di venire giù. Tra le altre vittime causate dal crollo di ponte Morandi ci sono, confermati dalla Prefettura di Genova: Vincenzo Licata, 58 anni, nato ad Agrigento; Andrea Cerulli, 48 anni, portuale della Compagnia unica del Porto di Genova; Gianluca Arpini, 29 anni, di Genova; Alberto Fanfani, 32 anni, nato a Firenze e anestesista all’ospedale Cisanello di Pisa; Elisa Bozzo, 34 anni di Busalla (Genova); Bruno Casagrande, 35 anni, di Genova. Mirko Vicini, 31enne dipendente Amiu. Oltre a due ragazzi albanesi dipendenti di una ditta di pulizie morti mentre andavano al lavoro, ci sono poi anche tre vittime cilene: Juan Figueroa, 60 anni, residente a Genova da oltre quarant'anni e con lui anche Nora Aravena e Juan Pastenes, un’altra coppia che vive in Italia da molti anni. Il bilancio, purtroppo, è ancora terribilmente parziale e si teme che possa alzarsi “sensibilmente” il conto finale di quelle vittime rimaste schiacciate dalle macerie del ponte.

