Crollo ponte Genova, Di Maio-Toninelli “colpa di Autostrade”/ Ultime notizie viadotto Morandi: “multe 150 mln”

Crollo ponte Morandi a Genova, Di Maio e Toninelli: "colpa di Autostrade per l'Italia. Via i vertici, multe a 150 milioni". Bilancio vittime, ultime notizie e possibili cause del disastro

15 agosto 2018 - agg. 15 agosto 2018, 10.21 Niccolò Magnani

Crollo Ponte Morandi a Genova (LaPresse)

Genova, il giorno dopo: i morti ancora si contano (la Prefettura racconta questa mattina di 37 vittime, di cui 5 non identificati) e la rabbia per i genovesi sale visti i tanti problemi e le critiche che quel Ponte Morandi aveva suscitato fin dalla sua nascita nel 1967. In particolare è la politica che prova a prendere “la scena” con dichiarazioni del Governo alquanto “roboanti” che mirano verso un unico obiettivo ritenuto completamente responsabile: Autostrade per l’Italia. «I vertici di Autostrade per l’Italia devono dimettersi prima di tutto. E visto che ci sono state gravi inadempienze, annuncio fin da ora che abbiamo attivato tutte le procedure per l’eventuale revoca delle concessioni, e per comminare multe fino a 150 milioni di euro. Se non sono capaci di gestire le nostre Autostrade, lo farà lo Stato», ha scritto su Facebook il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Non solo, il grillino ha poi aggiunto in un’altra nota come le colpe per il crollo del viadotto sul torrente Polcevera fanno provare rabbia e dolore, con diversi responsabili: «Oggi sarò tra le macerie macchiate di sangue e provo rabbia perché in un Paese civile non si può morire per un ponte che crolla. Lo voglio ribadire con ancora più forza: chi ha colpe per questa tragedia ingiustificabile dovrà essere punito. Alle società che gestiscono le nostre autostrade sborsiamo i pedaggi più cari d’Europa mentre loro pagano concessioni a prezzi vergognosi. Incassano miliardi, versando in tasse pochi milioni e non fanno neanche la manutenzione che sarebbe necessaria a ponti e assi viari». Tutti gli approfondimenti su Ponte Genova: ultime notizie live - cause crollo

LE REAZIONI DELLA POLITICA

Il “ponte malato”, così viene definito oggi quel viadotto crollato ieri alle 11.50 sotto il peso ancora non si sa di cosa, avvolto nelle macere inghiottendo circa 30 autovetture di diverso tipo (con già 3 bambini morti nella lunga conta delle vittime). Proprio quella “malattia” viene pesantemente attaccata anche dai vicepremier nei primi interventi della mattinata: Matteo Salvini in una intervista a Radio 24 attacca, «La revoca delle concessioni è il minimo che ci si possa aspettare. Nostro dovere sarà controllare tutte le opere pubbliche segnalate da sindaci e cittadini, e individuare i colpevoli di questo disastro che non resterà impunito». Per Luigi Di Maio invece l’affondo è ancora più duro e sposta la “barra” ancor più contro la gestione “privata” della società autostradale: «Non è stata una fatalità. I responsabili hanno un nome e cognome, e sono Autostrade per l’italia. Per anni si è detto che fare gestire ai privati sarebbe stato meglio che farlo fare allo Stato. Oggi così abbiamo uno dei più grandi concessionari europei che ci dice che quel ponte era in sicurezza e non c’era niente che facesse immaginare il crollo. Autostrade doveva fare la manutenzione e non l’ha fatta. Incassa i pedaggi più alti d’Europa e paghe tasse bassissime peraltro in Lussemburgo. Bisogna ritirare le concessioni e far pagare le multe». In merito ai fondi per la viabilità, il Governo gialloverde assicura con il premier Conte e i vice Di Maio e Salvini la possibilità di attingere dai fondi straordinari per poter dare a Genova al più presto una viabilità “sostenibile”: la città è spezzata in due e questo, purtroppo, rimarrà un fatto per probabilmente diverso tempo.

© Riproduzione Riservata.