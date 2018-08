Ingegnere Riccardo Morandi, chi è/ Progettò il ponte crollato a Genova, studi sul calcestruzzo e leggerezze

Ingegnere Riccardo Morandi, chi è: padre del ponte crollato ieri a Genova. I suoi studi sul calcestruzzo, vera ossessione, e tutte le leggerezze a cui andò incontro.

15 agosto 2018 Emanuela Longo

Ingegnere Riccardo Morandi, chi è (Foto Wikipedia)

Il nome Morandi, in queste ore tragiche è inevitabilmente legato al nome del creatore del ponte crollato a Genova, Riccardo Morandi. Celebre ingegnere italiano, classe 1902 e scomparso nel 1989, nel corso della sua vita professionale progettò e realizzò numerosi ponti tra cui il viadotto Polcevera dell'Autostrada A10 Genova-Ventimiglia parzialmente crollato ieri, 14 agosto. Un ponte che in tanti definivano critico proprio per via di quelle scelte ingegneristiche prese durante la sua costruzione. Morandi conseguì la laurea in Ingegneria nel 1927, in seguito alla quale aprì poi uno studio professionale dando il via alla sua professione di ingegnere. All'epoca si concentrò inizialmente su progetti poco impegnativi come abitazioni e qualche cinematografo ma dopo i numerosi studi sulle strutture di calcestruzzo armato precompresso ottenne nel 1948 il primo brevetto sul sistema di precompressione che prende il suo nome realizzando così varie opere in calcestruzzo armato precompresso, tra cui diversi ponti. Attraverso il suo sistema nel 1953 diresse i lavori per il rafforzamento di un'ala dell'Arena di Verona. Tra gli altri suoi importanti progetti anche il Ponte Vespucci a Firenze ed il ponte intitolato a Giuseppe Capograssi a Sulmona. Prima della sua morte ricevette la doppia laurea honoris causa da parte della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Monaco di Baviera e da quella di Architettura dell'Università di Reggio Calabria.

LE GRAVI LEGGEREZZE DELL’INGEGNERE MORANDI

Tra i principali studi dell'ingegnere Riccardo Morandi, ricordiamo quello sul cemento armato, sulla sua forza e sul rapporto tra possibilità ed economicità. Eppure, nei suoi progetti ci fu un grande limite, quello di non aver mai messo in discussione il naturale degrado del calcestruzzo, reo di aver portato, 50 anni dopo, al crollo del ponte Morandi di Genova. Sono stati numerosi i problemi tecnici accumulati nel corso degli anni da questa struttura tanto da farne ipotizzare in tempi recenti una demolizione controllata. Quando il ponte fu realizzato, negli anni '60, il tema del degrado del calcestruzzo non era ancora molto conosciuto. Una leggerezza imperdonabile, quella dello stesso ingegnere, che oggi è costata la vita a molte persone. Un ponte simile a quello crollato a Genova fu realizzato da Morandi nel 1957 dopo aver vinto un concorso bandito dal governo del Venezuela. Il ponte General Rafael Urdaneta vide la luce sulla baia di Maracaibo nel 1962, lungo oltre 8,7 km. Anche in quel caso, come spiega Antonio Brencich, docente di Costruzioni in cemento armato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, Morandi sbagliò poiché, come riporta Corriere.it, "non mise in conto che una nave potesse sbagliare la campata. I ponti hanno di solito una campata molto alta per fare passare le imbarcazioni e altre più basse. Appena due anni dopo una petroliera Esso si incastrò sotto la campata più bassa", provocando cinque morti.

© Riproduzione Riservata.