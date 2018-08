È MORTA RITA BORSELLINO, SORELLA DEL GIUDICE PAOLO/ Ultime notizie, Mattarella "fu testimone dell'antimafia"

Rita Borsellino è morta a Palermo: addio alla sorella del giudice Paolo, trucidato dalla Mafia nella Strage di Via D'Amelio. Ultime notizie, sfidò nel 2005 Cuffaro per la Regione Sicilia

15 agosto 2018 - agg. 15 agosto 2018, 19.21 Niccolò Magnani

È morta Rita Borsellino (LaPresse)

Aveva 73 anni Rita Borsellino, sorella del giudice antimafia Paolo, ucciso nella strage di via D'Amelio del '92, ma da tempo combatteva contro una malattia che, ultimamente, aveva portato ad un sempre più vistoso peggioramento delle sue condizioni di salute. Come spiega RaiNews, la donna si trovava ricoverata in terapia intensiva ma nel pomeriggio è stato confermato il decesso, presso l'ospedale Civico del capoluogo siciliano. Proprio qui, molto probabilmente, verrà allestita la camera aderente. Rita, farmacista di professione, era la minore di quattro fratelli e madre di tre figli. Fino alla fine si è battuta affinché potesse conoscere la verità sulla morte del fratello Paolo ucciso dalla mafia. Subito dopo la notizia della sua morte non è mancato il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in una nota ha fatto sapere: "Ho appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Rita Borsellino, alla quale mi legavano sentimenti di vera amicizia e di condivisione. Con coraggio e determinazione, ha raccolto l'insegnamento del fratello Paolo, diventando testimone autorevole e autentica dell'antimafia e punto di riferimento per legalità e impegno per migliaia di giovani". Il capo dello Stato ha espresso quindi la sua forte vicinanza alla famiglia di Rita. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MORTA SORELLA DEL GIUDICE UCCISO DALLA MAFIA

Era purtroppo malata da tempo Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo trucidato dalla Mafia, quando un mese fa partecipò per l’ultima volta alla commemorazione della Strage di Via D’Amelio. Non ce l’ha fatta e oggi è morta nella sua Palermo, a 73 anni dopo aver combattuto a lungo una brutta malattia. «La memoria è vita che si coltiva ogni giorno»: lo aveva detto proprio Rita nella sua ultima uscita pubblica il 18 luglio scorso, da una sedia a rotelle ma ancora straordinariamente lucida. Dalla morte dell’amato fratello Paolo, ucciso dai Boss della Mafia corleonese appena tre mesi dopo la Strage di Capaci dell’altro magistrato e amico Giovanni Falcone, Rita Borsellino era divenuta una dei simboli e testimonial dell’Antimafia in tutta Italia. Con quella frase pronunciata aveva anticipato quell’ultima corona di fiori depositata, con sguardo commosso, davanti all’ulivo in Via D’Amelio, sostenuta dalle ipotesi Fiammetta e Lucia. «Non vogliamo una verità ma la verità sulla morte di Paolo», aveva continuato a ripetere fino ai suoi ultimi giorni in terra.

SFIDÒ CUFFARO PER LA GUIDA DELLA REGIONE SICILIA

«Con grande dolore rendiamo noto che Rita Borsellino, presidente di questa associazione, è tornata alla casa del Padre.. Abbracciano i figli e le nipoti», hanno annunciato nel pomeriggio i componenti del Centro studi Paolo Borsellino. La morte appena sei mesi dopo la scomparsa del partito amatissimo, Renato Fiore: bene 23 anni fa Rita Borsellino divenne vicepresidente di Libera, l’associazione Antimafia fondata da Don Luigi Ciotti, fino a quando nel 2015 provò a candidarsi alla guida della Regione Sicilia contro Totò Cuffaro. Perse, ma volle lo stesso diversi anni dopo - nel 2012 - candidarsi a sindaco di Palermo, perdendo per pochi voti le primarie del Centrosinistra, sostenuta anche dall’attuale primo cittadino Leoluca Orlando. Simbolo della sinistra radicale, testimone incessante della lotta contro la mafia in tutte le sue pieghe, Rita Borsellino scompare quando ancora i processi sulla trattativa Stato-Mafia e sulla stessa Strage di Capaci ancora non hanno raggiunto una conclusione definitiva, ben 26 anni dopo quella terribile stagione.

