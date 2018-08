Salvini, "La 'ndrangheta è una schifezza"/ Il Ministro degli Interni strappa applausi in Calabria

Salvini, "La 'ndrangheta è una schifezza". Il Ministro degli Interni strappa degli applausi in Calabria a San Luca di fronte all'impegno per le elezioni comunali nel futuro.

15 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Salvini, "La 'ndrangheta è una schifezza" - La Presse

Matteo Salvini si scaglia contro la 'ndrangheta e strappa applausi in Calabria a San Luca. Il Ministro degli Interni durante una visita al piccolo comune, dove ha sottolineato: "La 'ndrangheta è una schifezza". Come al solito il leader della Lega Nord ha voluto ribadire i concetti in maniera chiara e molto lucida, specificando: "La 'ndrangheta rappresenta il passato. San Luca e la Calabria hanno tante energie positive e bisogna puntare su queste per dare un futuro a una terra bellissima e ricca di cultura ed arte. Qui la mia non sarà una toccata e fuga. Ci torno e ci tornerò perché l'obiettivo è quello di permettere che qui ci siano elezioni comunali normali". E' così che il Ministro degli Interni cerca di far capire la volontà di un ritorno a una certa regolarità anche al su del paese.

IL DISCORSO A SAN LUCA

Come riportato ad Ansa Matteo Salvini ha parlato a San Luca, sottolineando: "Qui ci sono stati anni di mancate elezioni, ma è giunto il momento che ci siano consultazioni regolari e che la gente possa scegliere i propri rappresentati. Verrò personalmente a seguire la campagna elettorale. Questo vuole essere un segno, c'è un commissario prefettizio che ha fatto tanto, ma i cittadini meritano di avere quello che hanno tutti gli altri italiani". Un messaggio molto importante quello che lancia Matteo Salvini, pronto a schierarsi in maniera rigida e prepotente contro ogni tipo di mafia. Chissà che non possa essere l'inizio di una lotta aperta dello Stato a un problema che ormai da troppo tempo affligge il nostro paese.

© Riproduzione Riservata.