Scomparsa Manuela Bailo, l’amante “Sono tranquillo”. Ultime notizie, “Non ho fatto nulla, ma sono preoccupato”. Ha parlato l'ex amante della donna bresciana sparita nel nulla

Parla l'ex amante della donna scomparsa nel bresciano

Si dice estraneo ai fatti l’amante di Manuela Bailo, la 35enne bresciana scomparsa fra il 29 e il 31 luglio scorso, senza lasciare traccia di se. Come riportato poco fa dai colleghi dell’agenzia Ansa, l’uomo ha ammesso: «Io sono tranquillo, so di non aver fatto nulla e di non c'entrare con questa vicenda, ma allo stesso tempo sono preoccupato per lei». L'ex amante è più grande di Manuela di una decina di anni, e la loro relazione è andata avanti per un po’, prima di chiudersi da circa un annetto: «La nostra relazione era finita da oltre un anno – conferma lo stesso - e l'ultima volta che ho visto Manuela è stato venerdì sera prima della scomparsa. Ci siamo incontrati per un aperitivo con altri colleghi. Ho visto la solita Manu, allegra, serena».

“LA BOTTA ALLE COSTOLE? VI SPIEGO…”

I due, come del resto ha spiegato lo stesso ex amante, hanno continuano a frequentarsi, e nel contempo anche a scambiarsi messaggi via telefono. Vi sono infatti degli sms risalenti al giorno successivo l’aperitivo, quando poi la 35enne sparì: «Si, ci siamo scritti – dice - ma nessun messaggio particolare. Mi ha ribadito che andava al lago». Il lunedì seguente la scomparsa l’uomo è tornato al lavoro come se nulla fosse, essendo all’oscuro della situazione, ma riportando un forte dolore alle costole: «Solo una coincidenza – si giustifica - sono caduto in casa e ho preso una botta».

