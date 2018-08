TERREMOTO IN MOLISE, SCOSSA MAGNITUDO 4.7/ Avvertita anche a Napoli e sulla Costa Adriatica

Forte scossa di terremoto in Molise, magnitudo 4.7. Epicentro 6 km a sud di Montecilfone, in provincia di Campobasso. Sisma avvertito nitidamente a Napoli, Bari e in Abruzzo

15 agosto 2018 Fabio Belli

Terremoto in Molise

Forte scossa di terremoto avvertita in Molise, alle ore 23.48 di martedì 14 agosto 2018. E' stata rilevata una magnitudo di 4.7, con l'epicentro del sisma individuato a 6 chilometri a Sud da Montecilfone, in provincia di Campobasso, ad una profondità di 19,3 km. Iniziano ad arrivare prime notizie sulla scossa che è stata avvertita nitidamente in diverse zone del Sud Italia, ed è stata avvertita anche a Napoli e in buona parte della Costa Adriatica. Altre segnalazioni sul terremoto sono arrivate dalla provincia di Avellino e da Pescara, segno che il sisma si è avvertito in un raggio di territorio molto esteso, ma i particolari ancora non sono giunti né si ha notizia di possibili danni. La magnitudo fa pensare a un terremoto di potenza considerevole, pur essendo inferiore a quello di Amatrice, Accumoli e del Centro Italia che due anni fa raggiunge una magnitudo di 6.0.

PRIME TESTIMONIANZE SUI SOCIAL

Come ormai spesso avviene in questi casi, sono i social e in particolare Twitter a portare le prime notizie e i primi particolari sulla scossa di terremoto. Si moltiplicano ad esempio le testimonianze da Napoli, in cui gran parte della popolazione ha avvertito distintamente il movimento tellurico. Fortunatamente però, secondo una prima testimonianza della Croce Rossa raccolta da Repubblica.it, non ci sarebbero almeno per il momento notizie riguardanti feriti né tantomeno vittime nella zona di Campobasso e di Termoli, le più vicine all'epicentro del terremoto. Sempre su Twitter arrivano testimonianze riguardo il terremoto avvertito a Bari e a Canosa di Puglia, mentre, seppur "impercettibilmente", qualche utente ha avvertito la scossa anche a Perugia.

