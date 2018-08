ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Genova, è crollato il ponte Morandi sull'autostrada (15 agosto)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Genova, tragico crollo del Ponte Morandi. Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 in Molise, epicentro vicino Campobasso (15 agosto 2018)

15 agosto 2018 Fabio Belli

Genova, tragico crollo del Ponte Morandi

Un cedimento improvviso dopo un fulmine che ha provocato oltre un'mmenso boato molte vittime e decine di feriti. Questo è quello che è avvenuto a Genova dove il ponte dell'autostrada A10 che collega Genova al suo ponente cittadino, ponte che è imploso alle 11.50. Ancora sconosciute le cause, anche se dai primi sopralluoghi sembrerebbe che il crollo sia stato causato da un "cedimento strutturale". Il ponte che attraversava uno dei punti più popolosi della cittadina ligure era in quel momento attraversato da poche macchine, su questo ha influito anche il cattivo tempo che in quel momento si abbatteva sulla Liguria. Immediato l'intervento di decine di ambulanze e vigili del fuoco, con i primi bilanci che parlano di almeno 35 morti e di decine di dispersi. La procura di Genova ha aperto un fascicolo di reato con l'ipotesi di "strage colposa".

Crollo Genova: le reazioni

Immediate le polemiche politiche che hanno seguito il crollo di Genova Voltri, con tutto il Movimento cinque stelle che si schiera contro la politica dello scorso esecutivo, rea secondo i grillini di aver dimezzato la manutenzione. Immediata la replica del consorzio autostrade che in una nota ufficiale ha dichiarato che il ponte era soggetto a periodiche manutenzioni, quest'ultime non avevano evidenziato problematiche strutturali. E mentre il Ministro dei trasporti Toninelli parla di immediata ricerca dei colpevoli, le opposizioni di governo replicano usando le parole di "sciacallaggio politico". Da evidenziare l'offerta di aiuto della vicina Francia, con il presidente Macron che si dice disponibile ad inviare da subito squadre specializzate in ricerca e soccorso dei dispersi. Si espone anche la chiesa genovese, con l'arcivescovo della città che ha proclamato per domani una giornata di preghiera in tutte le chiese cittadine per le vittime del crollo.

Forte terremoto in Molise

Un potente sisma con epicentro in Molise, alle ore 23.48 di martedì 14 agosto 2018. E' stata registrata una magnitudo di 4.7, con l'epicentro del sisma a 6 chilometri a Sud da Montecilfone, in provincia di Campobasso, ad una profondità di 19,3 km. La scossa che è stata avvertita nitidamente in diverse zone del Sud Italia, anche a Napoli e in buona parte della Costa Adriatica, oltre a diverse segnalazioni in Irpinia, a Bari e in tutto l'Abruzzo compresa Pescara e la costa. Dalle prime testimonianze sui social e dalla Croce Rossa, arriva per ora notizia, fortunatamente, dell'assenza di feriti e di danni ingenti al territorio.

Attentato a Londra

L'ennesimo atto terroristico quello che stamani ha visto protagonista un giovane, di cui non sono state rese note le generalità, schiantarsi con la sua auto sulle barriere che proteggono la zona di Westminster. Quello che nelle ultime ore prende sempre più la parvenza di un attentato terroristico è avvenuto attorno alle 7.35 ora inglese (le 8.35 ora italiana), quando una Fiesta grigia con al volante un uomo di colore si è diretta verso i blocchi di cemento che proteggono una delle zone più trafficate della capitale inglese. Il bilancio questa volta è leggero, con solamente quattro feriti non gravi. L'uomo immediatamente arrestato dalle unità antiterrorismo è stato portato via dalla zona dell'attentato sotto ingente scorta.

Accordo trovato per l'Aquarius

Accordo trovato per lo sbarco di Nave Aquarius, l'imbarcazione di una ONG al centro di furiose polemiche nei giorni scorsi. L'imbarcazione che aveva avuto negato il permesso all'uso dei porti italiani e francesi entrerà nel porto di La Valletta, il carico di migranti verrà però ripartito tra 5 paesi dell'Unione Europea. Il caso che aveva avuto risvolto mediatico non solo per il permesso negato da Salvini ma anche per quello che il sindaco di Napoli De Magistris aveva dichiarato, è solo l'ultimo di una serie similari. In tale contesto il Ministro dell'Interno Salvini ha sottolineata che questa sarà la linea che il governo italiano seguirà nel prossimo futuro.

