Agrigento, auto infilzata da palo: morto bimbo di 6 anni/ Ultime notizie, incidente Menfi: dinamica non chiara

Agrigento, auto infilzata da palo: morto bimbo di 6 anni a causa delle gravi ferite riportate in seguito all'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Menfi.

16 agosto 2018 Emanuela Longo

Un bambino di appena sei anni ha perso la vita in un brutto incidente avvenuto ieri a Menfi, in provincia di Agrigento, in contrada Terranova. Una morte giunta non sul colpo ma solo la scorsa notte, dopo il ricovero in ospedale nel capoluogo siciliano. Il piccolo, come spiega FanPage.it, è rimasto gravemente ferito in seguito al sinistro nel quale due vetture erano state coinvolte in un violento scontro. A bordo di uno dei mezzi coinvolti viaggiava proprio il bambino insieme ai suoi genitori. La loro auto è stata drammaticamente trafitta da un palo in ferri usato come barriera laterale della carreggiata. Il piccolo è stato colui a subire le conseguenze più gravi; feriti anche i genitori ma in modo leggero. In seguito all’incidente il bambino era stato trasportato d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale Civico di Palermo dove purtroppo è morto la scorsa notte. La famiglia del piccolo, originaria di Partanna ma residente in provincia di Como, stava rientrando nella sua città di origine dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza nella terra di origine.

INCIDENTE MENFI: VANO INTERVENTO CHIRURGICO

A distanza di quasi un giorno dal drammatico incidente rivelatosi mortale per un bambino di sei anni, restano ancora incerte le cause e la dinamica. L’unica certezza è che un palo in metallo avrebbe infilzato l’auto sulla quale viaggiava la piccola vittima, Nissan Qashqai, senza lasciare scampo. La seconda auto coinvolta nel sinistro è una Ford Mondeo a bordo della quale viaggiavano altre quattro persone. Dopo l’incredibile incidente, sono intervenuti sul posto i carabinieri di Menfi che hanno eseguito tutti i controlli del caso al fine di poter ricostruire l’intricata dinamica. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo era seduto sul seggiolino, regolarmente fissato sul sedile posteriore della Nissan. Dopo l’impatto con la seconda vettura però, l’auto si sarebbe schiantata contro un tubo del cavalcavia che ha ferito gravemente il bambino, sottoposto in extremis ad un delicato intervento chirurgico che però non sarebbe bastato a salvargli la vita.

