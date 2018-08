Autostrade: pedaggio gratis ad ambulanze/ Ponte Morandi Genova, decisione ha effetto immediato dopo polemiche

Ponte Morandi, Autostrade: pedaggio gratis ad ambulanze. La decisione con effetto immediato dopo le polemiche sollevate dal sottosegretario Rixi e dal ministro Salvini.

16 agosto 2018 Emanuela Longo

Autostrade: pedaggio gratis ad ambulanze

In seguito alla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, Autostrade per l'Italia ha deciso di sospendere il pagamento del pedaggio dei mezzi di soccorso attivi nella zona interessata dal dramma. "Sulla base della sollecitazione pubblica del sottosegretario Rixi e per favorire lo svolgimento delle preziose attività di soccorso, Autostrade per l'Italia annuncia che le ambulanze non pagheranno più il pedaggio sulla propria rete", si legge in una nota ufficiale diffusa nelle passate ore dalla società che si occupa della gestione in concessione di tratte autostradali. La decisone presa, come prosegue Autostrade, "ha effetto immediato". In precedenza, dunque, anche le ambulanze pagavano il pedaggio. Il fatto aveva scatenato la polemica nella giornata di oggi, giovedì 16 agosto in seguito all'intervento di Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno che dopo aver fatto visita all'ospedale San Martino, ai giornalisti ha tuonato contro Autostrade: "Ponte Morandi, Salvini contro Autostrade: "Fossi stato nei vertici di Autostrade avrei sospeso immediatamente il pagamento dei pedaggi, fin dal giorno stesso della tragedia. Invece che parlare di penali passino agli aiuti, si mettano una mano sul cuore e una sul portafogli, è una società che ha un utile di oltre un 1 miliardo di euro l'anno, e le nostre ambulanze e i nostri soccorsi stanno ancora pagando il pedaggio", ha detto. Lo stesso Salvini si aspettava che la società prendesse immediatamente questa decisione, giunta solo nelle passate ore.

SOTTOSEGRETARIO RIXI CONTRO AUTOSTRADE

L’iniziale intenzione di Autostrade di non sospendere il pagamento del pedaggio alle ambulanze era stata definita dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi “indecente”. Dopo la nota diffusa dalla società, Rixi ha ribadito: “Le ambulanze non pagheranno più il pedaggio, né per i servizi d’urgenza come avviene adesso né per quelli ordinari. È assurdo che si debbano tagliare servizi per fare aumentare gli utili a un privato”. Lo stesso sottosegretario aveva segnalato nella mattinata odierna a Salvini come nonostante l’immane tragedia del ponte Morandi crollato le ambulanze pagassero ancora il pedaggio autostradale durante i trasporti sanitari. Rixi ed il ministro dell’Interno si sono così fatti prontamente carico del problema annunciando un intervento tempestivo del governo nei confronti delle concessionarie autostradali. La decisione con effetto immediato di Autostrade, ha così messo a tacere la polemica che aveva preso piede nella giornata odierna.

