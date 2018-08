Brescia, sospesa la licenza del Number One / La Questura interviene: troppe persone presenti nel locale

Brescia, sospesa la licenza del Number One: la Questura interviene per la presenza di troppe persone all'interno dello stesso superando il limite che è consentito dalla legge.

16 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Lo storico locale di Brescia, il Number One, ha visto sospendersi la licenza da parte della Questura a causa delle troppe persone presenti all'interno. Ansa riporta infatti che si erano superate il numero di presenze consentito dalla legge. La licenza così è stata sospesa ai titolari di questa storica discoteca che si trova nel bresciano e per la quale si muovono da tutta la Lombardia. La Questura di Brescia ha sottolineato come la sospensione delle attività avrà validità finche non saranno regolarizzate le rispettive pratiche. Sicuramente ci sarà molto da lavorare, ma non è da escludere che già per la fine dell'estate Number One possa tornare nuovamente a trasmettere musica per giovani e non solo. Per farlo appunto servirà uscire da un circolo vizioso che nell'ultimo periodo aveva fatto temere per l'incolumità dei presenti all'interno dello stabile.

LICENZA RITIRATA ANCHE AL SOCIAL CLUB

Non solo il Number One ma c'è anche un altro locale del bresciano che ha riportato dei problemi. E' stata ritirata infatti anche al Social Club per motivi diversi però, pare infatti che i titolari non avessero regolarizzato la loro posizione con la Commissione pubblici spettacoli. La stessa Questura di Brescia ha sottolineato come la sospensione sarà valida fino al momento in cui non saranno regolarizzate tutte le rispettive pratiche. Sicuramente la chiusura, anche se momentanea, dei due locali frena vertiginosamente il dopo-ferragosto della movida lombarda. Entrambi i locali infatti erano molto frequentati da parte di persone di tutte le età.

