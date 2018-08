Classifica delle città più vivibili al mondo/ Domina Vienna, la prima italiana è Milano al 46° posto

Vienna è la città più vivibile al mondo secondo il rapporto dell'Economist Intelligence Unit. Al secondo posto Melbourne, al terzo Osaka. Solo 46° Milano, la prima italiana.

16 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Vienna

Secondo il rapporto annuale dell'Economist Intelligence Unit (EIU) è Vienna la città più vivibile al mondo. La classifica prende in considerazione 140 città, mettendole in ordine in base ad una serie di fattori quali tasso di criminalità, istruzione, cure sanitarie, oltre che stabilità politica e sociale. La capitale austriaca conquista il primo posto per la prima volta, così come per la prima volta è una città europea ad avere la meglio su centri storicamente all'apice per vivibilità quali Melbourne o Vancouver. Il risultato, secondo quanto riportano gli esperti del settore, rispecchia un miglioramento ottenuto in generale per le città europee: significativo, a tal proposito, il caso di Manchester che è salita di ben 16 posizioni piazzandosi al 35° posto, ben 13 lunghezze sopra a Londra. Così così le metropoli italiane, che si piazzano a metà classifica: la migliore è Milano, che non va oltre il 46° posto, mentre Roma si ferma alla posizione 55, facendo peggio di altre capitali europee quali Budapest, Lisbona e Dublino.

LA TOP TEN DELLA CLASSIFICA

La top ten della classifica annuale dell'Economist Intelligence Unit è guidata per la prima volta da Vienna, seguita da Melbourne che per ben sette anni ha avuto la meglio sulle dirette concorrenti. Le posizioni al vertice vengono spartite tra Giappone, Australia e Canada. Al terzo post, infatti, si attesta Osaka, in Giappone poi è la volta di Calgary (Canada), Sidney (Australia), Vancouver e Toronto (Canada), Tokyo (Giappone), Copenhagen (Danimarca) e Adelaide (Australia). La sindaca di Melbourne, dopo l'annuncio dell'Economist, si è espressa con una nota ironica: "Una lotta sul filo, abbiamo fatto meglio che negli anni passati e riflettiamo su cosa rende Melbourne una città vivibile". Per quanto riguarda il fondo della classifica, è abbastanza scontato trovare città caratterizzate da conflitti e nelle quali città il rischio per l'incolumità, la criminalità, e il terrorismo hanno giocato un ruolo decisivo. L'ultima della lista è Damasco, preceduta da Dhaka in Bangladesh e Lagos in Nigeria.

© Riproduzione Riservata.