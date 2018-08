A FIRENZE DUE PONTI MORANDI/ Sorvegliati dal Comune: programmati già dei lavori

Due ponti Morandi anche a Firenze. Il Vespucci e il San Niccolò sotto stretta osservazione da parte del comune fiorentino, complice l'erosione da parte del fiume Arno

16 agosto 2018 - agg. 16 agosto 2018, 10.42 Davide Giancristofaro Alberti

A Firenze ci sono due “ponti Morandi” che sono sorvegliati da tempo e su cui si è riaccesa l’attenzione dopo quanto accaduto a Genova due giorni fa. Come spiega l’edizione fiorentina di Repubblica, il Ponte Vespucci, che si trova tra l’altro vicino a sedi diplomatiche, caserme e hotel di lusso, nei pressi di quartieri molto abitati, nel 2016 è stato sottoposto a delle prove di carico con mezzi pesanti. L’esito ha portato al divieti di transito per mezzi con carico superiore a 20 tonnellate. Inoltre, proprio il mese scorso è stata eseguita una prova dinamica che ha portato alle decisione, da parte del Comune, di avviare al più presto dei lavori per consolidare le fondazione del ponte, che, ricordiamo, attraversa l’Arno. Anche l’altro “ponte Morando” di Firenze, il San Niccolò, dovrà essere sottoposto a manutenzione per quel che riguarda i giunti. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

Sono moltissimi i ponti che negli anni sono stati progettati dall’ingegnere Riccardo Morandi, nato nel 1902 e morto nel 1989. Colui che ha firmato purtroppo il tragico viadotto di Genova, crollato nella giornata di mercoledì, ha disegnati molte altre opere architettoniche, fra cui due ponti siti in quel di Firenze, capoluogo della Toscana. Si tratta di due attraversamento dell’Arno, posizionati in pieno centro storico, vicino al noto Ponte Vecchio. Nel dettaglio, si tratta del Vespucci e del San Niccolò, uno a valle rispetto al “vecchio”, e uno invece a monte.

MONITORAGGIO COSTANTE

Come riferito dai colleghi de La Nazione, i tecnici del comune stanno tenendo sotto stretta osservazione ormai da tempo il ponte in questione. Il Vespucci, che sorge vicino a caserme, hotel di lusso, sedi diplomatiche, è monitorato in particolare dal 2015, quando è stata individuata un’erosione dell’alveo del fiume, all’altezza della «pila in sinistra idraulica sotto piazza Cestello con scalzamento dei pali di fondazione». Nel 2016 è stato stabilito il divieto di transito ai mezzi con carico superiore alle 20 tonnellate, mentre lo scorso 12 luglio sono stati progettati interventi per consolidare le fondazioni, che partiranno a settembre.

