Fiumicino, manovra di terra sbagliata: Boeing contro palo/ Pushback disastroso per l’aereo per Hong Kong

Fiumicino, manovra di terra sbagliata: Boeing contro palo. Pushback disastroso per l’aereo per Hong Kong, rimasto bloccato dopo aver urtato un palo dell'illuminazione

Manovra disastrosa per un aereo a Fiumicino

Una manovra disastrosa quella effettuata ieri presso l’aeroporto di Roma in Fiumicino. Il cosiddetto Pushback, ovvero, il traino a ritroso dell’aereo dal gate per essere immesso nella pista e iniziare il decollo, come riferito dai colleghi de Il Messaggero, si è rivelato un vero e proprio fallimento, visto che durante l’operazione, il velivolo in questione ha urtato un palo dell’illuminazione dell’aereostazione. L’aereo interessato da questa manovra tragicomica è un Boeing 777-300 del volo CX 292, compagnia cinese Cathay Pacific, in partenza per Hong Kong.

UN FERRAGOSTO DI PASSIONE

L’handler responsabile di queste operazioni ha dato vita ad una manovra maldestra, colpendo con il bordo dell’ala destra il palo dell’illuminazione. Ovviamente l’aereomezzo ha subito un danno importante, come si evince anche dalle fotografie scattate subito dopo l’incidente, e di conseguenza non ha potuto partire per Hong Kong, e il volo è stato cancellato, con conseguente delusione e rabbia dei passeggeri. Un ferragosto di passione quindi, sia per le persone rimaste a terra, ma anche per il responsabile di questo madornale errore, che senza dubbio avrà ricevuto un rimprovero con i fiocchi.

© Riproduzione Riservata.