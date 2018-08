Foggia, 3 ventenni morti dopo incidente stradale/ Ultime notizie Apricena: terribile scontro fra suv e camper

Foggia, 3 ventenni morti dopo incidente stradale. Ultime notizie Apricena: terribile scontro fra suv e camper avvenuto nella giornata di ieri: ferito anche un vigile urbano

Gravissimo incidente stradale avvenuto in provincia di Foggia

Gravissimo incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri in località Apricena, provincia di Foggia (Puglia). Lungo la statale 693, come riferito dai colleghi di FoggiaToday, un suv e due camper sono rimasti coinvolti in uno schianto che ha provocato tre morti e 9 feriti, fra cui un vigile urbano di San Nicandro Garganico investito e ricoverato in prognosi riservata. L’uomo stava svolgendo il proprio lavoro, cercando di favorire la circolazione stradale, quando è stato appunto investito da un’automobile che per cause ancora da accertare non ha visto il rappresentante delle forze dell’ordine, falciandolo.

TRE VENTENNI HANNO PERSO LA VITA

Stando alle prime ricostruzione, il suv Toyota Rav 4 con a bordo cinque persone, stava procedendo verso Lesina, quando ha perso il controllo, urtando violentemente contro un camper che proseguiva in senso opposto. Durante l’impatto i due mezzi sono finiti fuori strada, e a seguito dello scontro un secondo camper, per evitare a sua volta l'impatto con i due mezzi, ha perso il controllo arrestando la sua corsa contro un muretto. Le tre vittime erano sul suv Toyota, tutti giovanissimi compresi fra i 21 e i 24 anni (due ragazze e un ragazzo), mentre sono rimasti lievemente feriti i componenti dei due camper nonché gli altri due ragazzi a bordo del suv.

