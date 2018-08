Genova, crollo ponte Morandi: “38 morti, 10-20 dispersi”/ Ultime notizie, video Autostrade: caos case sfollati

16 agosto 2018 Niccolò Magnani

Crollo Ponte Morandi a Genova (LaPresse)

Il disastro a Genova per il crollo del ponte Morandi dello scorso 14 agosto, purtroppo, andrà avanti per diversi mesi se non anni: lo stato comatoso della viabilità, del traffico e dei quartieri sottostanti l’area del viadotto venuto giù sul torrente Polcevera sono elementi che daranno tensioni, ansie e preoccupazioni per il popolo genovese e ligure per molto tempo ancora. Per di più, dentro al disastro immane e alla tragedia delle vittime ancora in parte sotto le macerie, aleggia la “burrasca politica” dello scontro tutto politico tra Autostrade per l’Italia (e la holding Atlantia, in pieno crollo in Borsa da due giorni) e il Governo. Conte e Di Maio hanno dato la colpa del tremendo crollo alla mancanza di manutenzione di Autostrade per l’Italia in quel tratto di A10, snodo cruciale del traffico tra Levante e Ponente ligure oltre che per porto e Aeroporto Cristoforo Colombo. Non solo, il Governo Lega-M5s ha in mente di revocare le concessioni per il futuro e di aprire una inchiesta parlamentare per accertare le vere responsabilità del fatto. L’immediata risposta della società - che ha suscitato altre polemiche per la mancanza di “cuore” e di “scuse per le vittime” come detto Salvini - è stata un comunicato in cui afferma: «Autostrade per l'Italia ha speso negli ultimi 5 anni 2,1 miliardi di euro per "manutenzione, sicurezza e viabilità" dei 3.020 chilometri di rete autostradale in gestione. Sempre nel periodo 2013-2017, risulta dai bilanci, la capogruppo Autostrade per l'Italia ha generato utili pari a 4,05 miliardi di euro, distribuendone 3,75 miliardi, pari a quasi il 93%, in dividendi all'azionista Atlantia e ai fondi esteri che nella seconda metà del 2017 ne hanno rilevato il 12% pagando alla holding circa 1,7 miliardi di euro». FOCUS SUL PONTE GENOVA: CHI SONO LE VITTIME - REAZIONI POLITICA - CONCESSIONI AUTOSTRADE - ATLANTIA KO IN BORSA - CRONACA DEL CROLLO

TOTI, “ENTRO TRENTA GIORNI LE CASE PER GLI SFOLLATI”

La prefettura di Genova intanto ha confermato da un lato il numero delle vittime - 38 morti, 15 feriti di cui 9 in codice rosso - e purtroppo ha fatto sapere che i dispersi sotto le macerie, dove ancora si scava senza sosta incessantemente da tre giorni, potrebbero essere ancora «10 o 20». Al momento le ipotesi di reato «sono tutte a carico di ignoti perché bisogna individuare prima le possibili cause», lo ha spiegato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi che sovrintende le indagini sul crollo di ponte Morandi. Dopo la sollecitazione di Salvini di questa mattina («Faccio un appello al buon cuore di Autostrade, dia sia un segnale concreto, tangibile, immediato, anche economico alle famiglie delle vittime. Fossi in loro farei un bagno di umiltà e metterei a disposizione tutto quello che ho per le famiglie e per chi è rimasto in vita») Autostrade per l’Italia ha fatto sapere «le ambulanze non pagheranno più il pedaggio sulla propria rete. La decisione ha effetto immediato». Infine, resta il caos degli sfollati - quasi 700 nelle 300 famiglie evacuate vicino al ponte mezzo crollato - con la difficile gestione per i prossimi mesi di case che, stando a quanto detto dal Governo dopo il Consiglio dei Ministri, verranno demolite perchè vicine al ponte pericolosamente incrinato dopo il crollo del pilone. Il Governatore Toti ha fatto sapere, mentre incontrava i familiari delle vittime e i feriti all’ospedale San Martino, che «già nei prossimi giorni ci saranno trenta case disponibili per gli sfollati a causa del ponte Morandi. Altre cento arriveranno più tardi ma l’impegno è di dare una casa a tutti entro la fine dell’anno». QUI IL VIDEO DEGLI ATTIMI APPENA PRIMA IL CROLLO DEL PONTE

