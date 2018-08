Incendio a San Defendente di Cervasca / Video, la colonna di fumo dalla sede de "I tesori della Terra"

Incendio a San Defendente di Cervasca, in provincia di Cuneo: le fiamme si sono propagate alle prime luci dell'alba. In corso l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Incendio a San Defendente di Cervasca

Una colonna di fumo si è alzata dalle prime luci dell'alba dalla sede della cooperativa "I Tesori della Terra", la Cascina Bianca a San Defendente di Cervasca attiva nelle campagne tra Confreria e San Bernardo di Cervasca, in provincia di Cuneo (clicca qui per vedere il video del rogo). Sul posto è attualmente attiva una squadra di Vigili del Fuoco arrivati dal comando di Cuneo, nel tentativo di spegnere le fiamme prima che esse possano diffondersi anche nelle serre adiacenti. Il fumo, secondo quanto riporta il sito cuneodice.it è visibile a diversi chilometri di distanza, arrivando persino allo stesso capoluogo dal quale dista poco meno di 10 chilometri. Per questo, nelle ultime ore sono giunte diverse segnalazioni da parte della cittadinanza preoccupata, con chiamate ai Vigili del Fuoco. L'intervento della squadra giunta sul posto con l'autobotte risulta al momento ancora in corso.

ANCORA IGNOTE LE CAUSE DEL ROGO

Continua l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Cuneo presso la Cascina della cooperativa "I tesori della terra", caseificio impegnato soprattutto nella creazione di prodotti biologici e di yogurt naturale. Le cause del rogo non sono al momento note né tanto meno la possibilità che possano esserci persone coinvolte o ferite. La speranza è che, considerando il giorno di festa per la gran parte degli italiani, l'edificio possa essere stato completamente vuoto al momento del propagarsi delle fiamme. La colonna di fumo, visibile persino dalla città di Cuneo guardando in direzione San Defendente, continua a creare grande apprensione tra i cittadini. In arrivo ulteriori aggiornamenti riguardo l'esito dell'intervento dei Vigili del Fuoco. Qualora le fiamme si propagassero anche negli edifici adiacenti, nei quali si trovano anche le mucche, l'entità dei danni potrebbe essere particolarmente grave.

