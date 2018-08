Incidente a Mantova: pirata della strada investe 6 ragazzi poi scappa/ Ultime notizie: rischiata la strage

Incidente Mantova: investe 6 ragazzi poi scappa. Ultime notizie: 2 sono ricoverati in codice rosso, si è rischiata la strage ma fortunatamente non ci sono vittime

Auto piomba su gruppo di ragazzi in bicicletta - Pixabay

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella scorsa notte, fra il 15 e il 16 agosto, in quel di Mantova. Come riferito da diversi organi di informazione online, a cominciare da Lecconotizie.com, attorno alle ore 3:40 di questa notte, in viale della Favorita, un’auto impazzita è piombata su un gruppo di ragazzi che stavano percorrendo la strada in questione in bicicletta, molto probabilmente da poco usciti da una discoteca sita nella zona. Fra i feriti più gravi, una ragazzina di 16 anni che è stata trasportata con l’elisoccorso presso l’ospedale di Bergamo a causa di un trauma maggiore craniofacciale con fratture ad un arto inferiore.

LE CONDIZIONI DEGLI ALTRI RAGAZZI INVESTITI

Un altro ragazzo di 16 anni è invece stato trasportato e ricoverato presso l’ospedale di Mantova, con un trauma cranico commotivo. Gli altri quattro feriti, una ragazza di 16 anni, 2 ragazze di 17, e un ragazzo di 17 anni, sono stati invece ricoverati presso l’ospedale mantovano perché policontusi. Appena chiamati i soccorsi sono giunti sul luogo dell’incidente 3 ambulanze, gli agenti della polizia stradale, i mezzi di soccorso avanzato di Mantova, e un elicottero proveniente da Brescia. L’uomo, una volta investito il gruppo, è scappato, ma è stato ritrovato alle 5:30 dai carabinieri, che hanno richiesto il suo ricovero in ospedale.

