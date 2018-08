Jessica Lattuca, 27enne scomparsa a Favara/ Ultime notizie, allarme ad Agrigento: “è mamma di 4 bambini”

Scomparsa giovane madre 27enne a Favara: Jessica Lattuca, “madre di 4 bambini” ricercata in tutta la provincia di Agrigento. Angoscia della famiglia, ricerche avviate

16 agosto 2018 Niccolò Magnani

Jessica Lattuca scomparsa a Favara (Facebook)

È scomparsa una donna di 27 anni, giovanissima mamma di 4 bambini, di nome Jessica Lattuca. Dal 13 agosto scorso non si hanno più sue tracce da Favara, dover viveva, e in tutta la provincia di Agrigento è partita una seria e allargata ricerca di tutte le forze dell’ordine allertate dopo la denuncia di scomparsa da parte della famiglia. Dal giorno della sua scomparsa si susseguono appelli disperati da parte della famiglia per ritrovarla e riportarla a casa sana e salva; delle informazioni emerse dagli inquirenti si sa che la donna è alta 1.62 metri, è bionda e ha occhi verdi. Al momento della scomparsa lo scorso 13 agosto, vestiva una camicetta turchese con pantacollant di colore blu e l’ultimo avvistamento della donna si sarebbe tenuto in Via Umberto I a Favara. La denuncia di scomparsa è stata presentata, spiegano i colleghi della cronaca siciliana, dai familiari ai Carabinieri della Tenenza di Favara: immediate le ricerche avviate non solo nella zona ma in tutta la provincia i Agrigento fino anche al comprensorio di Canicattì.

È SCOMPARSA DAL 13 AGOSTO SCORSO

«Aiutateci a ritrovarla. Vi preghiamo di contattare suo fratello Enzo Lattuca o i Carabinieri», si legge sui social della famiglia Lattuca, letteralmente in angoscia per una sparizione davvero misteriosa. Tra i messaggi dei parenti che hanno diffuso le foto, vi sono anche quelli dell'ex compagno Filippo Russotto, padre di tre dei suoi figli, che scrive su Facebook: «Una persona non può così scomparire da un momento all'altro. Se qualcuno sa dov'è, mi contatti. Non succederà niente». Come riporta Il Messaggero, Filippo Russotto è lo zio di Gerlando Russotto, arrestato dopo le rivelazioni del neo pentito favarese Mario Rizzo. L’ipotesi che la sparizione possa c’entrare con queste dinamiche della malavita siciliana ancora non è dato saperlo, quello che è certo è che una mamma di quattro bambini giovanissima manca all’appello da troppi giorni e bisogna assolutamente trovarla, con ogni mezzo.

