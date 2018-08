Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 16 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 98/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 16 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.98/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il Lotto, il Superenalotto ed il 10eLotto apriranno i battenti di una nuova estrazione fra poche ore, regalandoci un nuovo appuntamento della settimana. Il secondo concorso potrebbe regalare agli appassionati della Sisal premi superiori alle aspettative. Una gara in cui rientrano anche le regioni italiane, a prescindere dalla presenza di una ruota specifica. Nonostante il record assoluto sia stato infranto, la Lombardia è riuscita a mantenere il suo primato nell'ultimo appuntamento del Lotto. Le vincite sono state infatti oltre 29 mila, per un bottino che supera 1,3 milioni di euro. La Puglia non è riuscita a battere la rivale, ma si è comunque guadagnata un secondo posto con quasi 15 mila vittorie e oltre 853 mila euro in montepremi. Una cifra che supera di poco i quasi 849 mila euro guadagnati invece dal Lazio, al terzo posto anche grazie alle sue 12.801 vincite. In quarta posizione, la Campania registra più di 844 mila euro, ma le 12.056 vittorie non superano quanto registrato dalla Sicilia, rimasta al di fuori della Top 5 per via del suo ammontare finale che sfiora i 527 mila euro. Raggiunge invece il quinto posto il Piemonte, con circa 594 mila euro in premio e 11.946 vincite.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ci regalerà presto i numeri vincenti che verranno estratti nel concorso di oggi. Tanti giocatori tuttavia potrebbero assistere all'estrazione del tutto impreparati, magari perché non sono riusciti a compilare la schedina in tempo per partecipare al gioco. Il pericolo è dietro l'angolo per gli appassionati della Sisal, molti dei quali impegnati nelle vacanze estive. E' facile infatti dimenticarsi dell'estrazione se ci si trova alle prese con ombrelloni, secchielli e braccioli per i bambini. Avrete però la possibilità di correre alla ricevitoria più vicina e potervi assicurare un posto in prima fila grazie ai consigli della nostra Rubrica. Abbiamo interrogato anche oggi la smorfia napoletana su una news sportiva che abbiamo scelto per voi e che ci ricorda una delle imprese più assurde di Michael Phelps. Il campione olimpico ha guadagnato 23 medaglie d'oro grazie alla sua velocità nel nuoto e di sicuro gli appassionati ricorderanno una delle sue imprese dell'anno scorso, quando ha deciso di gareggiare contro uno squalo. Nessun pericolo tuttavia per l'atleta, dato che lo squalo in questione era solo una ricostruzione digitale. Phelps però ha assaporato la sconfitta, perdendo contro l'animale virtuale per soli 2 secondi. Vediamo cosa ci rivela la smorfia: abbiamo lo squalo, 73, la gara, 19, la velocità, 6, il campione, 55, e il morso, 67. Come Numero Oro scegliamo invece il 2, come i secondi costati a Phelps un nuovo record.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

26,9 milioni di euro è il valore del Jackpot di oggi, in scena grazie al nuovo concorso del SuperEnalotto. L'estrazione della Sisal avverrà fra poche ore e i giocatori sono preoccupati che le quote subiscano il ribasso già affrontato nel precedente appuntamento. La sestina vincente non è stata estratta, così come le quote subito successive. Il premio più alto è stato però centrato da quell'unico fortunello che ha indovinato il 5, con un valore di oltre 152 mila euro. In seconda posizione troviamo i 67 vincitori del 3+, con un premio di 3.521 euro, mentre al quarto posto finiscono i 382 appassionati che hanno realizzato il 4 del valore di 471,77 euro. I tagliandi vincenti associati al 3 sono 13.976, con un premio da 35,21 euro, mentre 6,20 euro è il bottino offerto dal 2 ai suoi 233.619 vincitori. Superato quindi il premio dello 0+, che con i suoi 5 euro rimane il più piccolo del gioco. I vincitori sono stati 14.805, mentre 6.920 giocatori hanno realizzato l'1+ e vinto 10 euro a testa. Infine abbiamo ancora una volta il 2+, che rientra fra le quote standard grazie al premio da 100 euro. I biglietti fortunati sono stati invece 1.087.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto potrebbero assistere all'estrazione del Jackpot nel concorso di questa sera. Il montepremi della Sisal rimarrà un'incognita fino alla fine, così come il destino di tutte le quote secondarie. Non c'è certezza di vincita, ma ciò non impedisce a tutti gli appassionati di sperare di poter raggiungere la vetta delle classifiche. Mentre alcuni cercano ancora una combinazione per partecipare all'estrazione, altri ancora si sono gettati verso la fase finale del gioco. Ovvero pensare a tutti i modi possibili per spendere una fetta iniziale della vittoria, a prescindere dal suo valore. KickStarter e la nostra Rubrica preferiscono pensare che qualcuno riuscirà a raggiungere il primo posto delle vincite e nel dubbio si sono già uniti per offrirvi un progetto su cui investire. Fra le ultime novità troviamo QuickStarter, un mini gobbo che suggerisce i discorsi da tenere durante le conferenze o in qualsiasi evento pubblico o privato. Spesso ricordare passaggi e punti cruciali di un intervento dal vivo risulta difficile, ma Quickstarter funziona come i dispositivi elettronici usati nei set televisivi, come per esempio durante i telegiornali. Un piccolo monitor mostrerà ogni parola inserita in precedenza, semplicemente usando uno smartphone per caricare i dati. Si tratta tra l'altro del più piccolo dispositivo esistente, con uno schermo di 6.5 pollici e adatto per l'iPhone X. L'asta concluderà a breve: ci sono solo ancora 4 giorni a disposizione, anche se il goal da 111 euro è già stato raggiunto.

