MALTEMPO A ROMA, ALBERO CADE SU AUTO: COPPIA FERITA/ Bomba d'acqua sulla Capitale: crolli e allagamenti

Maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Sta facendo diversi danni il maltempo abbattutosi sulla Capitale nelle ultime ore, mettendo a rischio anche l'incolumità delle persone. Come riportato da La Repubblica, in viale Piero Gobetti, all'altezza di viale Pretoriano, tra il quartiere di San Lorenzo e la stazione Termini, un albero è caduto su un'auto in corsa ferendo la coppia che viaggiava al suo interno. Come confermato anche da Il Messaggero, le due persone ferite sono state soccorse e trasportate in ambulanza all'ospedale Umberto I di Roma. Ma quello che ha centrato l'auto in transito non è stato l'unico albero caduto in viale Gobetti in seguito al temporale odierno: un altro, infatti, è crollato su un'auto in sosta all'interno della quale, fortunatamente, non si trovava alcun passeggero. Dopo l'incidente in questione la strada è stata chiusa in direzione piazzale Aldo Moro e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco.

BOMBA D'ACQUA A ROMA: CROLLI E ALLAGAMENTI

Il maltempo che sta sferzando la città di Roma sta ovviamente procurando diversi problemi sulla viabilità. Come riferito da Il Messaggero, la circolazione è stata rallentata per diverse ore a causa della bomba d’acqua scatenatasi a Roma nord. In particolare alcune strade, dalla Colombo a Ponte Milvio, hanno finito per allagarsi completamente, così come non sono mancati dei disagi sulla Tangenziale (in particolare il tratto che va da via dello Scalo di San Lorenzo alla Tiburtina) e rallentamenti sono stati registrati sul G.R.A. tra la Roma-Fiumicino alla Salaria. Non solo le principali arterie di collegamento, però, hanno dovuto fare i conti col maltempo. Ache la Roma "turistica" non ha retto al potente nubifragio, con via del Corso e piazza Venezia completamente allagate. Crolli infine si sono verificati nel quartiere Trieste, a Talenti e Montesacro.

© Riproduzione Riservata.