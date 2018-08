Marta Danisi, vittima del crollo del Ponte Morandi/ La bufala della lettera scritta dal padre… morto anni fa

Attorno alla tragica morte di Marta Danisi, durante il crollo del ponte Morandi, c'è la bufala di una lettera firmata dal "padre". Ma il papà della giovane è morto tanti anni fa...

Tra le vittime del crollo del ponte Morandi c'è Marta Danisi

Ad avvolgere una tragedia dovrebbero esserci solo cordoglio e silenzio. Invece, no, le cose non vanno come dovrebbero e a circondare il dramma accaduto martedì 14 agosto a Genova, ci sono dichiarazioni inappropriate e bufale. La più incresciosa vede come protagonista una delle vittime del ponte Morandi, Marta Danisi, 29 anni, siciliana, in macchina con il fidanzato Alberto Fanfani, anche lui ritrovato sotto le macerie. I due ragazzi avevano accompagnato la mamma di lei all’aeroporto di Genova, dopo che aveva trascorso qualche giorno con loro ad Alessandria. I due ragazzi si erano conosciuti tra le corsie dell’ospedale di Cisanello dove entrambi lavoravano, poi si sono trasferiti insieme ad Alessandria e nel 2019 avrebbero dovuto sposarsi. L’indignazione cresce quando ad allegare le foto di Marta Danisi, sui social network, c’è una lettera, firmata “Papà”. Ma il padre di Marta, in realtà, è morto da anni, quando Marta era piccola; lui aveva 41 anni ed era stato colpito da un cancro.

LA FINTA LETTERA

“Mi avevi pregato tanto per andare in Sardegna con il tuo fidanzato. […] Ti avevo detto di sì. Dovevi tornare a casa a raccontarmi come fosse stato, dovevi dirmi che quel ragazzo ti aveva chiesto di sposarlo sulle note di quella canzone che cantavi sempre sotto la doccia” la lettera falsa continua con immagini di vita quotidiana, come l’ultimo saluto e il boato sentito a Genova quando quel ponte ha deciso di cedere. “E mentre c’è chi dal posto caldo dietro la propria scrivania discute sui vaccini, gli immigrati, le famiglie arcobaleno, mentre l’Italia crolla a pezzi, io piango chiedendo a Dio la forza per svegliarmi domani e vivere con la tua stessa volontà”. I famigliari di Marta hanno subito dichiarato falsa quella lettere, una lettera impossibile per tante ragioni. La prima che Marta non era di Genova, come potrebbe sembrare da quelle parole, la seconda che la giovane, il papà, lo aveva perso da piccola. Per quale ragione il web ha creato una bufala di questo tipo? Una bufala in una lettera ricca di spunti per critiche verso la politica italiana.

