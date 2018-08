TERREMOTO MOLISE: SCOSSA M 5.1 A MONTECILFONE/ Ultime notizie Campobasso: "sisma fortissimo", gente in strada

Terremoto in Molise, scossa magnitudo 5.2 Richter a Montecilfone come epicentro: trema tutta provincia Campobasso, segnalazioni anche a Napoli, Abruzzo e Puglia. Le ultime notizie

16 agosto 2018

Terremoto in Molise

"Abbiamo sentito una scossa fortissima": con queste parole il sindaco di Montecilfone, Franco Pallotta, commenta il violento terremoto di M 5.1 sulla scala Richter (magnitudo rivista lievemente al ribasso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dopo iniziale M 5.2) verificatosi alle ore 20:19 di oggi che ha visto il suo epicentro a 4 km di distanza dal comune in provincia di Campobasso. Il primo cittadino, come riportato da La Repubblica, non ha ancora un'idea precisa degli eventuali danni procurati dalla scossa: "Sto andando a fare un sopralluogo in tutto il paese per vedere che cosa è successo". Il terremoto è stato avvertito anche da altri Comuni in provincia di Campobasso tra cui Guglionesi, Palata, Larino, Tavenna. Rispetto ai danni della scossa, La Repubblica parla di malori verificatisi a Campomarino, dove in tanti sono scesi in strada e dove villeggianti e abitanti dopo essersi riversati in strada sono stati radunati dalla Protezione Civile nella piazza principale. A Palata, invece, dopo una prima ricognizione si registra la presenza di crepe nei muri e danni interni alle abitazioni. (agg. di Dario D'Angelo)

SCOSSA AVVERTITA ANCHE A ROMA

E' stata avvertita nitidamente anche a Roma la scossa di terremoto che ha fatto tremare il Molise. Anche sui social diverse segnalazioni con il terremoto che si è fatto sentire soprattutto nella zona di Roma Nord, tanto che le segnalazioni si sono moltiplicate fino alla provincia di Terni. Ovviamente, vista la distanza e la posizione, solo un po' di tremore nelle case e qualche lampadario oscillante nella Capitale, ma ha sopreso sentire la scossa che l'altra sera, nonostante la magnitudo considerevole, non aveva prodotto alcuna segnalazione a Roma. Il terremoto del 14 agosto era stato di magnitudo 4.7, mentre al momento la magnitudo registrata è di 5.1 secondo l'INGV. Oltre a Roma, la scossa si è sentita nitidamente in Abruzzo e in buona parte della Costa Adriatica. (agg. di Fabio Belli)

TREMANO ANCHE NAPOLI E L'ABRUZZO

Nuova forte scossa di terremoto in Centro Italia, per la precisione in Molise con epicentro a Montecilfone (la stessa del già pesante sisma avvenuto nella notte del 14 agosto), avvenuta alle ore 20.19: secondo le prime stime avvenute da INGV, la magnitudo del forte terremoto è stato di grado 5.2. Giusto per fare un paragone, il gravissimo terremoto di Amatrice è stato di M 6.0 sulla scala Richter, perciò solo da questo dato possiamo capire come il livello delle vibrazioni e scosse avvertite in questi minuti sia assai ingente. I dati di INGV parlano chiaro: ipocentro a circa 9 km sotto il livello del terreno, epicentro invece identico a quello della scossa che solo due sere fa in Molise fece tremare il Centro sud dalla Puglia fino a Napoli (in quel caso il grado Richter fu M 4.7). I comuni interessati sono i seguenti: Montecilfone, Guglionesi, Palata, Larino, Tavenna, Guardialfiera, Acquaviva Collecroce, San Martino in Pensilis, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia, Portocannone, Usuri, Montorio nei Frenanti, Castelsanmauro, Mafalda, Petacciato, Casalcalenda, Montelongo, Termoli, Lupara, Rotello, Provvedenti, Montemitro, Bonefro e Morrone del Sannio.

CONTINUA A TREMARE IL CENTRO-SUD

È in corso uno sciame sismico molto simile a quello già visto due giorni fa e ripetuto poi per alcune ore successive: sono tante le segnalazioni giunte via social dalle Marche ma anche da tutte le regioni attigue, Abruzzo, Puglia, Campania e parte finale della Romagna. Al momento non sembrano esserci gravi conseguenze con crolli o feriti, ma è chiaro che le prime informazioni utili arriveranno da Protezione Civile, Vigili del Fuoco e autorità che stanno in questi minuti verificando le varie segnalazioni dei cittadini atterriti per la scossa sismica avvenuta poco dopo le ore 20. Le altre scosse giunte sempre in provincia di Campobasso sono di grado M 2.8 e M 3.0, con ipocentro a 10 km di profondità di media, un dato che aiuta a comprendere come sia più avvertibile la vibrazione del terreno rispetto ad ipocentro anche nel recente passato molisano assai più profondi. QUI TUTTI I DETTAGLI DELLA SCOSSA SISMICA DEL 14 AGOSTO 2018

