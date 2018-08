TREVISO, ORDIGNI DAVANTI A SEDE LEGA: UNA ESPLOSIONE/ Ultime notizie Villorba: Salvini "non ci fanno paura"

Treviso, esplosione bomba nella sede della Lega: secondo ordigno disinnescato a Villorba. Arriva la rivendicazione da parte di un presunto gruppo anarchico, giallo sulla data.

16 agosto 2018 - agg. 16 agosto 2018, 17.13 Emanuela Longo

Treviso, esplosione bomba nella sede della Lega (LaPresse)

Dopo l'esplosione di uno dei due ordigni posti davanti alla sede della Lega di Villorba, in provincia di Treviso e già rivendicata da un presunto gruppo anarchico, non sono mancate le prime reazioni a caldo. Il primo a parlare, attraverso Twitter, è stato proprio il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, che ha così commentato l'azione commessa contro il suo partito: "Cercano di fermarci, ma violenti e delinquenti non ci fanno paura. Andiamo avanti, più forti di prima". Al suo messaggio ha fatto seguito l'hashtag #iononmollo. Ad intervenire è stato anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto e che proprio al K3, come veniva denominata la sede della Lega di Treviso, era molto conosciuto soprattutto perché luogo dei suoi numerosi festeggiamenti politici. "Esprimo la mia più ferma condanna per l’attentato alla sede della Lega di Treviso. Si sia trattato di un atto dimostrativo o della volontà di far del male, di ordigni ad alto potenziale oppure no, poco importa: si tratta comunque di un atto gravissimo, esecrabile, speriamo non il primo di una possibile inquietante spirale", ha dichiarato. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ESPLOSIONE BOMBA DAVANTI A SEDE DELLA LEGA

All'esterno della sede della Lega di Villorba, in provincia di Treviso, è stata registrata l'esplosione di una bomba. A darne notizia è il quotidiano Corriere del veneto nell'edizione online, che rivela come sarebbero stati due gli ordigni posti proprio davanti al locale che ospita il partito, noto in città con l'appellativo di K3. Dalle primissime e frammentarie informazioni che giungono dal posto, pare non ci siano fortunatamente vittime né feriti ma il lavoro degli artificieri chiaramente prosegue anche dopo il disinnesco del secondo ordigno. Solo una delle due bombe posizionate a pochi passi dall'edificio è esplosa. Sul posto sono prontamente giunti gli uomini della Polizia insieme a vigili del fuoco e personale del 118 che stanno verificando le conseguenze dell'esplosione. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato un volantino giunto in questura nel quale veniva invitata la polizia a recarsi presso la sede della Lega molto nota in Veneto in quanto luogo di festeggiamenti di tutti i successi politici di Zaia. Il volantino riportava la data del 12 agosto e non è ancora chiaro se l'esplosione sia stata di fatto registrata nel pomeriggio di oggi o nella giornata indicata. I dirigenti della Lega, ad ogni modo, sarebbero stati allertati solo oggi dalla Polizia.

RIVENDICATO L’ATTENTATO

Un'esplosione già rivendicata, dunque, quella che ha colpito l'esterno della sede della Lega di Villorba e che vanta la firma di una sigla anarchica sulla cui veridicità sono in corso le indagini della polizia. Non è chiara ancora la natura del secondo ordigno, se piazzato al fine di essere fatto esplodere con l'arrivo dei primi soccorritori. Secondo quanto spiegato da Il Gazzettino, l'ordigno sarebbe esploso la scorsa notte mentre il ritrovamento del secondo sarebbe avvenuto solo dopo le 13:00 di oggi. I presunti attentatori avrebbero rivendicato l'episodio sul sito roundrobin.info che ha riportato l'azione compiuta dal presunto gruppo anarchico. "Stanchi di tacere, stanchi di vedere ogni giorno violenze sistematica tramite il razzismo, il sessismo, il lavoro salariato che avvengono in questa società, i cui essenziali valori sono l’autorità e il profitto. Nauseati dallo sfruttamento vediamo come principali responsabili tutti i partiti politici i quali reprimono la libertà tramite l’apparato statale, riformatore e repressivo", si legge all'inizio della rivendicazione. Con data del 12 agosto, poi, si annuncia l'esplosione di un ordigno davanti alla sede della Lega a Treviso: "rivendichiamo la collocazione contro politici, sbirri, e loro tirapiedi. A tutto questo non vogliamo essere complici, alla violenza indiscriminata degli Stati ci opporremo con la violenza discriminata contro i responsabili di tutto ciò", si legge nella lunga rivendicazione firmata a nome della "Cellula Haris Hatzimihelakis/Internazionale nera".

