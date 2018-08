Ubriaco e drogato, motociclista travolge e uccide 2 pedoni/ Ultime notizie Brescia: centauro arrestato

Motociclista drogato e ubriaco travolge e uccide 2 pedoni a Brescia - Pixabay

Un grave incidente si è verificato nella giornata di ieri in quel di Brescia, dove un uomo a bordo di una moto ha investito e ucciso due pedoni. Come riferito da diversi organi di informazione, a cominciare dall’edizione online de Il Giornale di Brescia, l’incidente è avvenuto in via Lamarmora, nella cittadina lombarda, e le due vittime stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono state appunto falciate dal motociclista. Si tratta di una donna di 93 anni, madre del figlio di 66.

MOTOCICLISTA A FOLLE VELOCITA’

L’uomo è morto sul colpo, centrato in pieno dal mezzo, mentre la donna anziana è stata soccorsa sul posto dal personale del 118, per poi essere trasferita in ospedale e morire poche ore dopo a seguito delle gravi ferite riportate durante lo scontro. Il motociclista, una volta sottoposto all’alcol test e a quello della droga, è risultato positivo in entrambi i casi: è stato quindi arrestato ed ora si trova piantonato presso l’ospedale. L’uomo alla guida, rimasto ferito dopo lo scontro, pare giungesse ad altissima velocità. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri.

