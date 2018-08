Val Gardena, omicidio Rita Pissarotti: uccisa con 19 coltellate/ Ultime notizie: due colpi mortali al cuore

Val Gardena, omicidio Rita Pissarotti: dall'autopsia eseguita sul corpo della 60enne è emerso come è stata uccisa. Diciannove coltellate, due mortali al cuore.

16 agosto 2018 Emanuela Longo

Omicidio in Val Gardena (LaPresse)

Assassinata con 19 colpi di arma da taglio, due dei quali fatali. Così è morta la 60enne di Collecchio, Rita Pissarotti, trovata senza vita due giorni fa in una camera d'albergo a Santa Cristina in Val Gardena. Qui stava trascorrendo le sue vacanze in compagnia del marito Paolo Zoni quando, proprio la vigilia di Ferragosto è stata brutalmente uccisa come rivelato nelle passate ore dai risultati dell'autopsia. Secondo quanto emerso dall'analisi eseguita dal patologo incaricato dalla procura di Bolzano, spiega La Gazzetta di Parma nell'edizione online, due in particolare sarebbero state le coltellate mortali: entrambe avrebbero raggiunto il cuore della donna. Rinvenuti anche due importanti tagli sulla mano che lascerebbero pensare a un tentativo della vittima di difendersi dal suo assassino. La morte sarebbe sopraggiunta nel giro di pochi minuti per choc emorragico. Per il delitto di Rita Pissarotti si trova in stato di fermo proprio il coniuge, 4 anni più anziano della vittima, il quale domani prenderà parte all'udienza di convalida dell'arresto che si svolgerà presso il carcere di Bolzano dove è attualmente detenuto con l'accusa di omicidio volontario.

I DUBBI SUL MARITO PAOLO ZONI

Tutti i sospetti degli inquirenti che indagano al caso di omicidio in Val Gardena sin dall'inizio si erano concentrati proprio sul marito 64enne di Rita Pissarotti. Paolo Zoni si era allontanato dall'albergo in cui è stata rinvenuta senza vita la donna prima che le forze dell'ordine. L'uomo fu poi fermato da una pattuglia dei carabinieri nei pressi del casello di Bolzano Nord dell'autostrada del Brennero, forse intenzionato a darsi alla fuga. Stando alle ultime indiscrezioni, proprio in base a quanto accadrà nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo saranno disposti ulteriori accertamenti anche se attualmente sul delitto della 60enne indagano anche i Ris di Parma. L'arma usata per uccidere Rita potrebbe già essere stata ritrovata. Nel lavabo della stanza d'albergo dove la donna è stata trovata morta, infatti, era stato trovato un coltello da cucina solo parzialmente ripulito con una spugna, anche quest'ultima ritrovata e non si esclude che il marito e presunto assassino lo abbia usato per infliggere sul corpo della congiunta le 19 coltellate emerse dall'autopsia. Questi reperti importantissimi saranno ora analizzati così come i capi di vestiario a caccia di possibili tracce di sangue ed impronte utili alla soluzione definitiva del caso.

