20enne disperso in mare: riprese le ricerche. Ultime notizie Civitanova, poche possibilità di ritrovarlo vivo, ormai in mare da più di 24 ore dopo la notte di ferragosto

E’ ancora disperso in mare il 20enne keniano che nella mattina di ieri è scomparso nelle acque di Civitanova Marche. Come riferito dai colleghi dell’agenzia Ansa, Jimm Idalinya, ex calciatore residente ormai da diversi anni a Tolentino, si era tuffato circa 24 ore fa con la fidanzata e gli amici dopo la notte di ferragosto, precisamente alle ore 5:30, attorno all’alba. La ragazza è riuscita a riemergere ma il 20enne keniota é rimasto bloccato sott’acqua e i suoi amici l’hanno perso di vista. Inizialmente pensavano si trattasse di uno scherzo, ma poco dopo si sono resi conto di quanto stesse accadendo ed hanno quindi dato l’allarme.

IN MARE TRE MOTOVEDETTE E I SOMMOZZATORI

La capitaneria di porto ha iniziato le ricerche nella zona dello stabilimento G7, dove il gruppo si è tuffato, con una motovedetta, quindi sono state interrotte di sera, vista la scarsa visibilità, e riprese questa mattina alle prime luce dell’alba. Le forze dell’ordine stanno pattugliando uno specchio di mare più a sud; in mare tre motovedette, i sommozzatori dei vigili del fuoco dotati di sonar, e l’aggiunta di un elicottero del 3/o Nucleo aereo della Guardia Costiera di Pescara. Più passano le ore e più si affievoliscono le possibilità di ritrovare in vita il 20enne. Non è da escludere che lo stesso abbia avuto un malore dopo essersi gettato in mare.

