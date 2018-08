Benevento, chiuso il ‘suo’ ponte Morandi/ Ultime notizie, sindaco Mastella: “meglio disagi che disgrazie”

Ponte Morandi chiuso a Benevento: il sindaco Mastella per sicurezza e prevenzione impone lo stop al traffico. Ultime notizie, "meglio disagi che disgrazie": ecco cosa è successo

17 agosto 2018 Niccolò Magnani

Ponte Morandi a Benevento chiuso per sicurezza (Facebook)

Dopo Genova, un altro ponte Morandi nella bufera: a Benevento è di oggi la notizia della chiusura, dopo le polemiche negli scorsi giorni, del viadotto San Nicola realizzato nel 1955 proprio dall’ingegner Morandi, lo stesso del viadotto che è tragicamente crollato a Genova il 14 agosto scorso. Il sindaco di Benevento, l’ex ministro Clemente Mastella, ha deciso così tramite una ordinanza comunale di straordinaria urgenza, di chiudere il ponte in via del tutto precauzionale: il traffico bloccato sul viadotto per motivi di sicurezza è stato imposto giusto qualche ora fa, dopo che il sindaco aveva già bloccato la viabilità dei mezzi pesanti sul San Nicola in attesa della relazione tecnica dell’ufficio comunale. «A seguito della relazione del capo dell’ufficio tecnico, Ing. Perlingieri, per motivi precauzionali dò indicazione di chiudere il ponte San Nicola, in attesa che la commissione di esperti delle Università di Benevento e Napoli e l’Anas, che collaborerà con i suoi tecnici per un’intesa con il presidente Armani, che ringrazio, ci darà il responso definitivo», scrive Mastella in un post su Facebook, non prima di sottolineare come vi saranno evidenti problemi di traffico nelle prossime settimane, con annessi sacrifici che la popolazione dovrà fare. «Me ne dispiace, ma la sicurezza dei cittadini, di Benevento e non, è per me e la mia amministrazione un bene primario ed intangibile con qualsiasi altra ragione».

PRIMA L’ALLERTA, POI LA CHIUSURA

Contattato poi dall’Ansa, il primo cittadino del comune campano ha confermato l’urgenza di chiudere il ponte Morandi pur sapendo che vi saranno disagi: «è anche vero che è meglio avere disagi che disgrazie». Fino ad oggi lo stop riguardava i veicoli con un carico superiore a 3,5 tonnellate, ma ora dopo la relazione tecnica è escluso il passaggio per ogni tipo di veicolo. Ancora Mastella, solo ieri, aveva detto «urgente e improcrastinabile procedere a una verifica approfondita concernente la sicurezza della staticità dei ponti stradali con particolare riferimento al Ponte San Nicola, realizzato dallo stesso ingegner Morandi nel 1955, avviando le attività di verifica tecnica tesa a rassicurare la cittadinanza e a scongiurare qualsivoglia timore per la pubblica incolumità». Così Benevento “segue” i casi di Firenze e Agrigento, dove i timori per crolli sui ponti ideati da Morandi hanno fatto scattare una serie assai fitta di controlli. Restano però diverse domande in merito che non occorre essere dei premi Pulitzer per avanzarle: se non fosse successa la tragedia di Genova, quella relazione sui disagi e problemi del ponte - pare che a livello locale la struttura era stata contestata da qualche associazione nei mesi scorsi - si sarebbe svolta lo stesso? Meglio la sicurezza e la prevenzione, questo è chiaro, ma sarebbe anche meglio che la stessa prevenzione possa avvenire a prescindere dalle terribili e drammatiche tragedie, proprio per poterle evitare..

