Dolomiti, alpinista precipita e muore sulle Tre Cime/ Ultime notizie: scalava in solitaria, ignota l'identità

Dolomiti, alpinista precipita e muore sulle Tre Cime: non portava con sé documenti di identità. Recuperata la salma. Solo ieri un nuovo incidente ad alta quota.

17 agosto 2018

Ancora un drammatico incidente è stato registrato oggi in alta quota. La nuova tragedia con protagonista un alpinista è stata registrata sulle Tre Cime di Lavaredo, sulle Dolomiti. Secondo le informazioni rese note dall'agenzia di stampa Ansa, la vittima stava tentando di scalare in solitaria la Piccola Cima (2.856 metri) sul versante bellunese quando, per cause ancora tutte da accertare, sarebbe precipitato. Una caduta tragica che ovviamente non ha lasciato scampo all'alpinista, quasi certamente morto sul colpo. Al momento non ci sono notizie sull'identità dell'uomo deceduto poiché pare non portasse con sé documenti di identità. Il recupero della salma è avvenuto grazie all'intervento dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, dopo l'allarme lanciato dalla centrale del soccorso alpino di Belluno. Una volta recuperato, il corpo senza vita dell'alpinista è stato poi trasportato verso il rifugio Auronzo da dove proseguirà via terra. In corso le indagini per fare luce sull'identità della vittima.

NUOVO INCIDENTE ALPINISTICO MORTALE SUL CERVINO

Solo ieri, 16 agosto, era stato registrato un altro grave incidente alpinistico mortale questa volta sul Cervino, dove un italiano è precipitato dal colle Leone a quota 3600 metri dall'elicottero del soccorso alpino, perdendo così la vita. Un volo di centinaia di metri che, come riporta il quotidiano La Stampa, non ha lasciato scampo all'alpinista nostrano che si trovava insieme ad alcuni compagni di escursione. Dalle ultime notizie però, pare che l'uomo non procedesse legato in cordata ma anche lui in solitaria, come la vittima registrata oggi sulle Dolomiti. L'allarme era stato lanciato dagli stessi compagni di disavventura ma che, a causa del maltempo, non erano stati recuperati dai soccorsi, rientrando quindi da soli. La salma dell'italiano deceduto era stata trasportata a Cervinia mentre della vicenda si sta occupando la guardia di finanza di Cervinia.

