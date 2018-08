Elon Musk sta male / Il CEO e presidente di Tesla: "Ultimo anno massacrante, il peggio deve ancora arrivare"

Elon Musk, CEO e presidente di Tesla e della società spaziale SpaceX, ha rilasciato un'intervista al New York Times. "Ultimo anno massacrante, il peggio deve ancora arrivare"

17 agosto 2018 Anna Montesano

Elon Musk

Intervista molto interessante quella concessa da Elon Musk, CEO e presidente di Tesla e della società spaziale SpaceX, al New York Times. Il presidente di Tesla ha raccontato degli orari di lavoro massacranti e di aver lavorato anche per 120 ore a settimana, anche 130, senza mai fermarsi. L'intervista è servita anche per chiarire alcune uscite su Twitter tra cui l'annuncio di un possibile ritiro di Tesla da Wall Street. L'annuncio dato attraverso twitter ha infatti lasciato interdetti molte persone. Per una società quotata in borsa è una mossa azzardata e senza senso. Il New York Times ha scritto che Tesla sta cercando un alto dirigente in grado di affiancare Musk, che al momento è sia presidente che amministratore delegato, ed è oberato dal lavoro.

LE RIVELAZIONI DI ELON MUSK

Interessanti, inoltre, le dichiarazioni di Musk che fanno capire le grandi difficoltà fisiche per un lavoro che gli sta togliendo energie fisiche importanti tanto da: "Spesso mi ritrovo a dover scegliere tra non dormire del tutto o prendere l’Ambien. Dal punto di vista operativo, per Tesla, il peggio è passato. Ma per quanto riguarda la mia sofferenza personale, il peggio deve ancora arrivare". Musk ha anche negato con fermezza di aver scritto il tweet sulla possibile privatizzazione di Tesla dopo aver fumato cannabis. Un momento quindi davvero particolare per Musk che di recente è per esempio stato accusato dalla cantante Azealia Banks di aver usato Twitter, probabilmente per il tweet sulla privatizzazione, dopo aver assunto acidi. Al momento l’ultimo tweet di Musk riguarda una video-recensione molto positiva di una Tesla 3.

