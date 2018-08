Eurojackpot/ Estrazione oggi n 33/2018: verso i numeri vincenti (17 agosto 2018)

Eurojackpot, estrazione di oggi 17 agosto: concorso numero 33/2018, verso i numeri vincenti. Tutte le vincite e le regole per giocare: i Paesi Ue e i premi

17 agosto 2018 Niccolò Magnani

Eurojackpot, estrazione di oggi

L’Italia non può mica essere da meno dei suoi “colleghi” europei: e allora in questo nuova estrazione dell’Eurojackpot attesa per oggi 17 agosto 2018, come ogni venerdì, si prova il grande salto verso la conquista fortunata dell’Europa (almeno quella del gioco, non siate spaventati). Chiaro, non è mica semplice farla “franca” visto che sono infatti diciotto i Paesi in gara per conquistare i premi in palio ogni venerdì. Chi oltre all’Italia tenta anche questo venerdì la “ruota” della fortuna? Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Appuntamento dunque alle ore 20.00, come sempre, ma attenzione: oltre allo sperato 5+2 ci sono altre dodici categoria di vincita con le quali ottenere interessanti vincite.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT 17 AGOSTO 2018

Ricordiamo che partecipare all’Eurojackpot è semplicissimo: basterà mettere in gioco almeno cinque numeri su cinquanta e due Euronumeri su dieci al costo di 2 euro. Come già sottolineato, sono dodici le categorie di vincita ed è possibile giocare in ricevitoria o attraverso la piattaforma online. Guardando a soli sette giorni fa, si può decisamente fare meglio questa sera: nessuno ha vinto il 5+2 nel concorso 32 del 10 agosto scorso, ma ci furono ben tre 5+1 da 578.753,60 euro, uno in Germania, uno in Croazia e uno in Spagna. La combinazione vincente prevedeva 4-15-17-21-23, con gli Euronumeri 6-7: centrati anche nove 5+0 da 68.088,60 euro tre in Germania, tre in Finlandia, due in Danimarca e uno in Svezia. Questa sera il Jackpot però sale a 38 milioni di euro e la speranza di acchiapparlo sale ogni venerdì sempre di più..

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

Euronumeri:

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

